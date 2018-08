Alle 11:30 le campane delle chiese di Genova hanno iniziato a suonare a lutto in concomitanza con la celebrazione dei funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi nel padiglione Nouvelle della Fiera. Anche le chiese del quartiere Campi, vicino al viadotto distrutto hanno suonato richiamando l’attenzione della popolazione. Inoltre in tutta la città la partecipazione alle esequie e al dolore collettivo per quanto accaduto è testimoniata dalla chiusura degli esercizi commerciali per la durata dei funerali. Anche il porto è fermo. E nelle spiagge cittadine sono stati osservati lunghi attimi di silenzio