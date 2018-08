Sono proseguite per la seconda notte consecutiva le ricerche delle persone che risultano ancora disperse tra le macerie del ponte Morandi crollato il 14 agosto a Genova. Le squadre Usar e cinofile dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente, ma non sono stati né individuati né recuperati altri corpi. Il numero delle vittime resta quindi fermo a 39 mentre i feriti sono 16, di cui 9 in codice rosso. Intanto, si preannuncia una giornata da incubo in Borsa per Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l’Italia, dopo l’annuncio da parte del Governo di volere revocare la concessione alla società che gestiva il tratto di autostrada interessata dal crollo. In pre-apertura a Piazza Affari il titolo perde quasi il 50%. La società si difende con una nota in cui spiega che l’annuncio della revoca è arrivato senza una contestazione specifica e invoca il pagamento da parte dello Stato del valore residuo della concessione. Somma che potrebbe rivelarsi molto ingente.

Le ricerche – I lavori dei Vigili del Fuoco si concentrano in particolare sotto le macerie del pilastro che sosteneva il ponte e nella zona della ferrovia, entrambe sull’argine sinistro del Polcevera. Alcune persone risultano infatti ancora disperse e ci sono ancora automobili sotto le macerie che non sono state raggiunte. Ma sui soccorritori incombe sempre il pericolo di nuovi crolli: il pilone rimasto in piedi dopo il crollo della campata centrale rischia infatti di franare sulle case. I vigili del fuoco hanno negato si siano aperte nuove crepe nella struttura, ma monitorano la situazione per identificare eventuali movimenti. Per questo motivo è salito a oltre 630 il numero degli sfollati, in totale 311 famiglie. “Difficile poter mantenere le case sotto un ponte pericolante che ha buone possibilità di eventuali crolli, o addirittura di essere abbattuto. Se andrà abbattuto non si potrà vivere sotto il ponte, è evidente”, ha spiegato sul punto il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha proclamato due giorni di lutto cittadino. I cittadini del quartiere hanno trovato quasi tutti ospitalità da amici e parenti.

Intanto la città si prepara ad ospitare sabato mattina i funerali di Stato delle vittime. Le salme, fino ad ora trasportate all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova, saranno in parte trasferite nella chiesa interna al nosocomio e poi alla Fiera di Genova dove potrebbero essere celebrate le esequie.

CRONACA ORA PER ORA

08.50 – Atlantia: “In caso di revoca ci spetta valore residuo” – “Anche nell’ipotesi di revoca o decadenza della concessione, secondo le norme e procedure nella stessa disciplinate, spetta comunque alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili” sottolinea ancora Atlantia nella nota. La società “continuerà a supportare la controllata Autostrade per l’Italia nelle interlocuzioni con le istituzioni in questa delicata fase avendo riguardo anche alla tutela dei propri azionisti ed obbligazionisti con una corretta e tempestiva informazione al mercato”.

08.39 – Borrelli: “10 giorni per rimuovere macerie”– “Continuiamo a scavare per cercare dispersi. Per rimozione macerie ci vorranno almeno 10 giorni. Ragioniamo anche su una viabilità alternativa” ha fatto sapere il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, arrivando in Prefettura a Genova.

08.33 – Conte in Prefettura a Genova – È atteso in questi minuti in Prefettura, a Genova, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che stando all’agenda dovrebbe partecipare stamane a una riunione presso il Centro di coordinamento dei soccorsi dopo il crollo di una parte del Ponte Morandi, sulla autostrada A10. Il premier è rimasto anche la notte scorsa nel capoluogo ligure.

08.24 – Atlantia: “Revoca concessioni avrà riflessi in Borsa” – “Pur considerando che anche nell’ipotesi di revoca o decadenza della concessione – secondo le norme e procedure nella stessa disciplinate – spetta comunque alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili, le modalità di tale annuncio possono determinare riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti della Società” si legge in una nota della società.

08.06 – “Possibile ricostruire in 5 mesi” – La ricostruzione di ponte Morandi nel giro di 5 mesi “è un’ipotesi su cui stiamo lavorando e in cui crediamo fortemente” ha detto Stefano Marigliani, direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ai microfoni di Unomattina estate. “Ovviamente si tratta di un tempo che parte dalla piena disponibilità delle aree – spiega -. Dunque, una volta che saranno terminate le operazioni di soccorso e le aree saranno state sgombrate, con la tecnologia attuale crediamo di poter ripristinare il collegamento che in questo momento è interrotto” ha aggiunto.

08.03 – Autostrade: “Indaghiamo su difetti progettuali” – Quella dei difetti progettuali “è una delle direttrici che stiamo maggiormente indagando, ma non tralasciamo nessuna ipotesi”. Lo dice il direttore del Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, Stefano Marigliani, ai microfoni di ‘Unomattina estatè, rispondendo alle domande sulle cause del crollo di Ponte Morandi a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. “Abbiamo subito coinvolto i massimi esperti a livello internazionale affinché ci supportino nell’individuazione esatta delle cause”, aggiunge. In merito al bando da 20 milioni per la ristrutturazione dell’opera, Marigliani spiega: “I lavori rientravano nell’ambito di una pianificazione dell’attività di manutenzione necessaria a garantire un allungamento della vita dell’opera, traguardando i prossimi decenni. Quindi, sulla base della nostra attività di controllo e monitoraggio abbiamo la lunga fase di progettazione di un intervento complesso”, perché “Ponte Morandi è un unicum all’interno delle infrastrutture autostradali italiani” e il bando di aprile “è solo la fase finale”. Il progetto, però, “è stato decretato e approvato dall’ente concedente, anche con il supporto del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.