Cento metri del ponte Morandi che corre sulla A10 a Genova è crollato. Secondo i vigili del fuoco, sotto le macerie ci sono “auto e persone” e si segnalano fughe di gas. Entrambe le carreggiate sono collassate al suolo poco prima di mezzogiorno. Si teme che sia diversi gli automezzi coinvolti nell’incidente e si temono vittime. Sul posto sono accorsi tutti i mezzi di soccorso disponibili e anche le squadre cinofile e Usar, gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane, sono state attivate dai vigili per intervenire.

A causare il cedimento strutturale del viadotto, che ha un’altezza di quasi 50 metri sull’autostrada A10 e attraversa la Val Polcevera, potrebbe essere stato il violento nubifragio che ha colpito il capoluogo ligure questa mattina.

Momenti di panico in autostrada nel tratto prima del crollo tra gli automobilisti rimasti bloccati sulla carreggiata. Il tratto autostradale è completamente bloccato. Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull’ A12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova Est e il Bivio per l’A7 verso Genova e sull’ A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.