Per Sandberg, 58 anni, ha perso la testa per l'iraniana Bahareh Letnes di trent'anni più giovane di lui e con l'asilo politico: la stampa norvegese, anche se affascinata da questa storia d'amore che ricorda un romanzo rosa, lo critica per diversi passi falsi

Sembra essere la classica storia che si ripete da sempre, specialmente nei romanzi rosa: un ragazzo che si innamora di una ragazza che proviene da un’altra città. Solo che questa volta non si tratta di un romanzo e lui non è un protagonista qualunque. Il ministro norvegese Per Sandberg, 58 anni, ha reso pubblica la sua relazione con la reginetta di bellezza iraniana Bahareh Letnes, 28 anni. Ma a far notizia non sono i trent’anni di differenza della coppia, ma la posizione politica di Sandberg: populista di destra anti immigrati sino dagli anni ’90.

Ministro della Pesca dal 2015 e deputato da oltre vent’anni, Sandberg si è sempre battuto contro l’apertura delle frontiere per i non europei e per l’espulsione degli immigrati in Norvegia. I giornali locali ricordano in particolare l’episodio in cui prese a pugni un immigrato che, trovatoselo davanti, l’aveva insultato: “Ricco, grasso, razzista”. Tremila corone di multa. Ma tutto questo viene messo in secondo piano quando incontra lei, l’iraniana con l’asilo politico in Norvegia che gli ruba il cuore. Il ministro xenofobo appena divorziato, con tre figli, si innamora proprio di un’esponente di quella categoria di “musulmani stranieri scrocconi” che lui ha sempre combattuto.

E la stampa norvegese, come riporta il quotidiano Dagens Næringsliv, anche se affascinata da questa storia d’amore che ricorda un romanzo rosa, non gliene fa passare una. Molto criticate le vacanze che il ministro ha passato con la nuova fidanzata proprio in Iran, perché, non ha avvisato correttamente e tempestivamente il ministero della meta del suo viaggio prima di partire: è stato quindi accusato di appoggiare indirettamente un governo repressivo. Non solo, sono sorte molte polemiche anche quando, a fine maggio, durante un viaggio istituzionale in Cina, ha usato il telefono “del lavoro” per chiamate personali in Iran, con il rischio, secondo i servizi segreti norvegesi, di essere intercettato.

Dal canto suo Sandberg ha ammesso i suoi errori, ma non torna sui suoi passi. Ai giornalisti che aspettano la coppia al rientro dal viaggio dice: “Un conto è la vita privata, un altro quella pubblica“.