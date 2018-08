Più di cento persone sono rimaste ferite nel corso degli scontri di ieri sera, venerdì 10 agosto, a Bucarest, in Romania. In piazza, dopo l’appello lanciato dalle opposizioni, sono scese decine di migliaia di persone per chiedere le dimissioni del governo e per protestare contro l’allontanamento della procuratrice anticorruzione Kovesi. Nel video, i momenti di tensione tra la polizia e i gruppi minoritari (la manifestazione è stata per lo più pacifica) coi lanci di lacrimogeni, petardi, bottiglie e l’utilizzo dei getti d’acqua per disperdere le persone.