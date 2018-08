Le 12 motovedette promesse alla Libia rinfocolano la polemica politica. Il testo – un decreto legge pubblicato il 10 luglio in Gazzetta Ufficiale che dispone la “cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia” di mezzi “fino a un massimo di 10 unità navali CP classe 500 in dotazione al Copro delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera” e “fino a un massimo di 2 unità navali da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di Finanza” – è in discussione alla Camera, dopo aver già ricevuto il via libera del Senato.

L’Aula ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità – il deputato di Più Europa Riccardo Magi aveva chiesto lo stop dicendo che l’intervento, in linea con quanto stabilito dal precedente governo, è incostituzionale perché “promuove i respingimenti” – e ora sta esaminando gli articoli. Il Partito Democratico punta il dito contro il governo: “I grillini”, ha scritto il presidente Pd Matteo Orfini, “in Aula bocciano i nostri emendamenti che su cessioni motovedette alla #Libia chiedono come condizione il rispetto dei diritti umani in quel paese. Ancora una volta dimostrano di essere esattamente come i leghisti. Anzi no, una differenza c’è: sono più ipocriti”.

A cosa si riferisce Orfini? “Il Memorandum d’intesa con la Libia stipulato dal Governo Gentiloni nel 2017 prevedeva, nel sostenere la cooperazione per il contrasto dell’immigrazione illegale, anche due impegni precisi e per noi estremamente importanti – afferma il capogruppo Dem in commissione Politiche europee, Piero De Luca – il finanziamento di programmi di crescita sociale ed economica delle regioni più colpite dal fenomeno migratorio; e l’apertura di una nuova stagione di tutela assoluta dei diritti delle persone presenti nei centri di accoglienza temporanei, autorizzando controlli del personale dell’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ndr) e dell’Onu. Di questi impegni non vi è traccia alcuna nel decreto legge del governo gialloverde. Perché M5s e Lega non sono d’accordo nel sostenere la Libia nello sviluppo di una politica di attenzione ai diritti umani e nella ratifica della Convenzione di Ginevra?”.

Sull’argomento il Pd dà battaglia. “Alla Camera il governo, la Lega e i Cinque Stelle svelano il loro vero volto. Respinti tutti i nostri emendamenti sul potenziamento immediato delle attività di rispetto dei diritti umani in #Libia”, scrive su Twitter il segretario Maurizio Martina. “Bocciati alla Camera gli emendamenti @pdnetwork che chiedevano il rafforzamento della presenza e della gestione dell’Onu nei centri libici e sulle navi di soccorso ai #migranti – fa eco su twitter il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio – È davvero incredibile che il Governo abbia detto no: si poteva insieme lavorare per difendere dignità“.

La tensione è palpabile e la situazione è esemplificata da quanto accaduto tra il dem Gennaro Migliore e il leghista Eugenio Zoffili, relatore al provvedimento sulle motovedette. Nel corso del dibattito, il relatore ha mostrato la sua contrarietà all’intervento del collega dem dicendogli “che c… vuoi” e aggiungendo, accompagnando il tutto con il gesto della mano, “vieni qui”. Un gesto che ha scatenato la bagarre nell’emiciclo.

Secondo Luca Pastorino, deputato di Possibile e segretario di presidenza per Liberi e Uguali, si tratta semplicemente di un comportamento in continuità con le politiche del predecessore del Pd Marco Minniti: “Era tutto previsto”, ha dichiarato, “sulla motovedette alla Libia è andata esattamente come al Senato. C’è stata la grande alleanza dalla Lega al Partito democratico, mettendo insieme così anche Forza Italia e Movimento 5 Stelle e facendo a pezzi il rispetto dei diritti umani. Ogni giorno ci sono gli organismi internazionali che ci ricordano come la Libia non sia un Paese sicuro e nemmeno lontanamente vicino al rispetto dei diritti umani. Non sorprende che il Pd sia appiattito sul governo in materia di politiche sull’immigrazione: al Viminale Salvini sta proseguendo il lavoro portato avanti nei mesi scorsi da Minniti“.

In tarda mattinata l’aula di Montecitorio ha bocciato ad ampissima maggioranza un emendamento di Fratelli d’Italia che proponeva il blocco navale davanti al Paese nordafricano. “Tutti, da Lega a M5S, Pd, Leu, votano no all’emendamento di FdI per vincolare la cessione delle nostre unità navali al governo libico all’impegno di un blocco navale – scrive su Twitter la presidente di Fdi, Giorgia Meloni – Davvero un voto incomprensibile, dopo anni in cui sicuramente tutto il centrodestra ha chiesto il blocco navale…”.