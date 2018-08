A Venezia due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. Le vittime sono i pescatori: uno di essi, un uomo di 60 anni, subito recuperato dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Il corpo del secondo pescatore è stato rintracciato invece solo dopo un’ora nei pressi della darsena Marina di Sant’Elena. Le quattro persone ferite sono state assistite dai soccorritori e le loro condizioni non sono gravi.

L’incidente è avvenuto alle 23.50 di venerdì 3 agosto: da una prima ricostruzione dell’episodio, la barca dei pescatori sarebbe stata ferma nella zona della Bocca di porto del Lido, e sarebbe stata travolta dal motoscafo con le quattro persone a bordo. Sul posto dell’incidente i vigili del fuoco con due imbarcazioni e il Nucleo sommozzatori di Vicenza, la Capitaneria di porto, i carabinieri e la polizia.