“Registriamo da tempi non sospetti una valanga di richieste di partecipazione da parte di tanti eletti di Forza Italia alla Lega“. Sono le parole di Guglielmo Picchi, deputato della Lega, ex Forza Italia e sottosegretario agli Esteri, in una intervista rilasciata a Radio Radicale. “Il mancato voto di Forza Italia a Marcello Foa per la presidenza della Rai” – aggiunge – “ha determinato da parte nostra non solo molto disappunto, ma anche qualcosa di più che rende più tesi i nostri rapporti con Forza Italia. Ora la questione è in mano a Salvini e sono certo che lui e Berlusconi sapranno trovare la quadra e la soluzione per la presidenza della Rai.”. Riguardo alle richieste di passaggio da parte di esponenti di Forza Italia verso la Lega, Picchi precisa: “Siamo sempre stati cauti nel valutarle, anche perché non sempre quelli che arrivano sono un vero e proprio valore aggiunto”.