Persone in coda dall'alba per scegliere tra i 23 candidati. Due i favoriti: da una parte c'è l’attuale presidente del partito di governo Zanu-PF, dall'altra il leader dell'opposizione di Mdc. Mugabe alla vigilia del voto: "Mi sono dimesso per scongiurare un bagno di sangue. Chiunque vinca, accetteremo il risultato"

Decine di persone erano già in coda quando le operazione di voto sono cominciate: nello Zimbabwe urne aperte per le prime elezioni dopo la fine dell’era di Robert Mugabe, l’ex presidente costretto a dimettersi lo scorso novembre dopo 37 anni al potere. I quasi 5 milioni di elettori devono scegliere tra 23 candidati, ma sono in due ad avere i numeri per vincere al primo turno o accedere al ballottaggio. Da una parte c’è l’attuale presidente Emmerson Mnangagwa, 75 anni, ex alleato di Mugabe nel partito di governo Zanu-PF: è considerato il favorito. Affronta il leader d’opposizione Nelson Chamisa, 40 anni, del Movement for Democratic Change (Mdc): nei sondaggi è indietro di appena tre punti percentuali.

Alla vigilia del voto ha parlato proprio Mugabe, annunciando che non voterà per il suo successore Mnangagwa, a tutti noto come ‘il coccodrillo‘. “Per la prima volta abbiamo ora una lunga lista di aspiranti al potere” ma “io non posso votare per chi mi ha tormentato…farò la mia scelta fra gli altri candidati”, ha detto il 94enne, parlando dalla sua residenza a Harare. L’anziano leader lo scorso novembre è stato costretto a lasciare il poter dopo un colpo di stato militare che ha affidato la presidenza proprio al suo ex braccio destro.

“Mi sono dimesso per scongiurare un bagno di sangue e per evitare un conflitto tra esercito e popolazione”, ha spiegato Mugabe nella prima conferenza stampa dalle sue dimissioni. “Chiunque vinca, gli auguriamo ogni bene…e accetteremo il risultato“, ha aggiunto l’ex presidente. Poi ha precisato: “Non voterò per coloro che hanno illegalmente preso il potere, non posso votare per lo Zanu-Pf”. Su Chamisa ha invece dichiarato: “Mi pare che stia facendo bene, se sarà eletto gli auguro il meglio”.