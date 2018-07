Si sono concluse senza problemi le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba d’aereo americana di oltre 200 kg, trovata in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Dopo il despolettamento, l’ordigno è stato caricato su un mezzo e portato in una cava per il brillamento. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Rimini, hanno coinvolto 15 persone tra artificieri e personale in supporto dell’Esercito dell’8/o reggimento Genio guastatori. Ieri è stato fatto esplodere anche un ordigno a Terni.