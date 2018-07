La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma la linea del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano questi episodi per andare contro il governo non si sta affrontando il problema del razzismo”. Dall’altra c’è il sottosegretario di Palazzo Chigi alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora che chiama in causa la politica: “Tutti noi – scrive in una nota – abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto vili episodi. Dobbiamo farlo, in primis, smettendo di soffiare sul fuoco attraverso slogan e spauracchi, che appartengono a periodi bui della nostra democrazia”. Una posizione che nei Cinquestelle sembra essere maturata in giornata dopo il decimo episodio di violenza in un mese e mezzo consumato con il sospetto di un movente razzista. “Condanniamo fortemente quanto accaduto – twitta il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede – Prima la caccia all’uomo ad Aprilia finita nel sangue, poi l’aggressione a #DaisyOsakue. Guai però a dipingere il popolo italiano come razzista, cosa che in tanti stanno facendo. I gesti vanno condannati con fermezza ma non si generalizzi“. Rilancia il sottosegretario all’Istruzione e deputato M5s Lorenzo Fioramonti: “In Italia, emergenza razzismo c’è ora come c’è stata in passato. Rischio guerra tra poveri. Chi ricopre incarichi istituzionali deve pesare parole, perché creano effetto sdoganamento e imitazione. Solidarietà a Daisy Osakue”.

Una linea che sembra essere cambiata, almeno nella parte del governo in quota M5s, col passare delle ore. In mattinata Di Maio si era limitato a dire di non credere a “un allarme razzismo“, contestando – senza dirlo – al Pd che si usa questo argomento “perchè chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra”. Ma in serata il vicepresidente aggiunge: “La novità è che episodi del genere facciano notizia anche se il numero di aggressioni è in linea con quelli del passato: questo non è motivo di soddisfazione ma più se ne parla più c’è un monito a non farli. Il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano questi episodi per andare contro il governo non si sta affrontando il problema del razzismo”.

Tra i più alti dirigenti dei Cinquestelle a parlare in un primo momento era stato solo il presidente della Camera: “Al di là del fatto se ci sono in questo momento episodi di razzismo, il razzismo va sempre combattuto, in ogni caso, senza esitare mai un solo secondo. Qualsiasi episodio di razzismo, anche se ce ne fosse soltanto uno oggi, va combattuto senza se e senza ma. In ogni caso, sempre”. Una linea che è stata confermata di lì a poco dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: “Condanna totale e ferma nei confronti di atti di violenza inaccettabili sempre, ma a maggior ragione se fatti per motivi razziali. Spero che vengano perseguiti immediatamente e duramente quei criminali. Penso però che il fatto non sia legato a un clima generale nazionale di esasperazione di natura razziale: c’è molto disagio dato dalla crisi economica che comunque non può mai giustificare atti di violenza. Ma non collegherei singoli atti a un clima generale che dal mio punto di vista non esiste”.

Per Matteo Mantero, deputato del M5s, “c’è una responsabilità politica in quello che sta accadendo e che il continuo dipingere il diverso come la causa di ogni male, da parte di chi speculativamente cavalca questi temi per avere qualche voto o vendere qualche copia in più, dia coraggio a questi razzisti ignoranti di emergere alla luce del sole con atti vili e vergognosi di questo genere”.

Anni di talk su “emergenza stranieri”, anni di irrisione e sberle tv contro chi provava ad argomentare: la violenza contro #Daisyosakue e contro gli altri non nasce dal nulla, ma da una semina lunga e accurata. I seminatori e i loro complici non fingano stupore #bastarazzismo — Andrea Romano (@AndreaRomano9) 30 luglio 2018

D’altra parte nella stessa Lega c’è un silenzio di tutti i principali dirigenti e c’è chi parla una lingua diversa da quella del ministro dell’Interno. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per esempio, dice che Daisy Osakue “ha l’unica colpa di avere la pelle di colore diverso”, ribadendo “un ‘no’ totale al razzismo, agli insulti e ai raid soltanto contro chi ha la pelle nera. Daisy è una cittadina nel pieno dei suoi diritti ed è stata colpita unicamente perché ha un colore diverso. Ha quindi diritto ad avere la solidarietà di tutti i cittadini”. Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega in Lombardia, ribadisce “solidarietà e vicinanza” a Daisy Osakue e condanna “senza se e senza ma, ai suoi aggressori”. Ma, aggiunge, è la stessa condanna che rivolgiamo a chiunque aggredisca, per qualunque ragione, ed è la stessa solidarietà che rivolgiamo a tutte le vittime. Ma da sinistra arriva uno spettacolo desolante, con la Boldrini, Renzi e i loro disastrati partiti che ormai hanno solo una ragione per esistere e parlare con una voce sola, quando invocano il razzismo”.

Ad attaccare per prime, in mattinata erano state le opposizioni di centrosinistra. “Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza – aveva scritto su twitter l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi – Ormai è un’evidenza, che nessuno può negare, specie se siede al governo. Italia, torniamo umani”. I capigruppo del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento sull’escalation delle ultime settimane. Pippo Civati, fondatore di Possibile, prende di mira Salvini: “Dice che il suo modello non sono gli Stati Uniti di Trump: ha ragione, il suo modello è l’Alabama degli anni Sessanta, con aggiunta di citazioni fasciste, di falsità a ogni occasione, accompagnate da parole che vengono dalle stagioni più buie della storia italiana recente”.