L’Aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione gridando dai banchi: “vergogna, vergogna” e “onestà, onestà“. In particolare un coro di proteste si era levato anche poco prima della votazione dai banchi del Pd durante la dichiarazione di voto del pentastellato Michele Giarrusso. La presidente di Turno Paola Taverna per mantenere l’ordine ha chiesto anche l’intervento del capogruppo Pd Andrea Marcucci.