Una banda assalta un pullman Flixbus in movimento. La scena è stata ripresa a Grenoble, in Francia, e sta facendo il giro della rete. Si tratta di un fatto accaduto qualche giorno fa e ha scatenato i commentatori sui social network. Non si tratta di migranti, come sostenuto da qualcuno, ma di cittadini francesi che hanno pensato di svuotare la stiva del bus e rubare quanti più oggetti possibili dai bagagli dei viaggiatori. La compagnia si è affrettata a far sapere di essere rammaricata per l’accaduto: “Le scene mostrate sono una situazione assolutamente eccezionale. Le misure legali sono già state avviate”