La mobilità elettrica sta facendo passi da gigante, conquista ogni anno fette importanti di mercato. L’Italia è ancora all’inizio di questo percorso e le percentuali sono ancora lontane da quelle registrare in altri paesi europei ma sta recuperando terreno. Questo il tema dell’ultima giornata di Ecofuturo 2018, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Quattro giorni di dibattiti, incontri e spettacoli per parlare di tecnologia applicata nell’ambiente e di tutte le opportunità per un futuro sostenibile.