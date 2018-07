Non ci sarà la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche. La proposta della maggioranza di cancellare la “tassa sull’acqua” rientra tra i circa 180 emendamenti al decreto dignità che non hanno passato il vaglio dell’ammissibilità. Alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera restano da esaminare comunque circa 670 emendamenti, sui quali si dovrebbe iniziare a votare martedì.

Tra questi resta anche quello del Pd che cancella la norma che aumenta le mensilità degli indennizzi ai lavoratori licenziati ingiustamente. Un emendamento contestato dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano e da Stefano Esposito, entrambi ex parlamentari. Ma ora Monica Cirinnà ha annunciato che non voterà quella proposta di modifica. “Credo che il Pd debba difendere i lavoratori in ogni situazione, comprese quelle di disagio, quindi quell’emendamento non lo voterò”. Va però precisato che la discussione sta per cominciare a Montecitorio, mentre la Cirinnà è senatrice: è probabile che il decreto non arrivi a Palazzo Madama prima di settembre.

Oggi Damiano ha ribadito la sua posizione, entrando anche lui alla direzione Pd: “Il Pd ritiri l’emendamento al dl dignità che riporta da 36 a 24 mesi l’indennità per i licenziamenti illegittimi, perché è sbagliato “. Damiano definisce però “una bufala l’affermazione di Di Maio per il quale questo decreto è la Waterloo del precariato, anche perché confonde il contratto a tempo determinato co il lavoro interinale”. Un ragionamento che ora si allarga al resto della sinistra del Pd: “Per me è meglio che il Pd tolga l’emendamento” dice l’ex ministra Barbara Pollastrini, anche lei orlandiana.

Luigi Marattin, deputato renziano, ex consigliere economico di Palazzo Chigi, non nega l’evidenza: “E’ da tempo che ci sono due anime. In un partito normale si confrontano a congresso e poi, quando vince una, governa il partito. Per qualche strana ragione questa logica non passa nel nostro Paese. Questo partito ha bisogno di fare grosse riflessioni al suo interno, speriamo già da oggi, questo non lo nego senza dubbio”.