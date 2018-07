Prosegue l’Ecofuturo Festival 2018, giunto alla sua quinta edizione, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. E nella quarta giornata si parla di teleriscaldamenti, geotermico e tutte quelle tecniche per pulire l’aria dalle polveri sottili.