Una Duck Boat, un particolare tipo di veicolo in grado sia di navigare sia di viaggiare su strada, è stato colto da una tempesta in un lago del Missouri. Il video, pubblicato sui social, è stato girato dai passanti che hanno assistito, sulla terraferma, al momento in cui il battello è stato trascinato dalla corrente ed è affondato. Secondo le autorità locali, i morti sarebbero, al momento, 11. Cinque, invece, i dispersi. A bordo, in tutto, c’erano 31 persone.