Walter Carr è un giovane di New Orleans che ha appena finito gli studi. La notte precedente al suo primo giorno di lavoro all’azienda Bellhops, in Alabama, la sua auto ha avuto un guasto. Così, per non mancare all’appuntamento, Carr ha percorso 22 chilometri a piedi. Il suo capo, quando apprende la notizia, decide di ricompensarlo.