“Siamo fortemente preoccupati per il decreto dignità. C’è il rischio che faccia male all’occupazione di questo Paese. Presenteremo emendamenti che mirano a far costare di meno il lavoro stabile”. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, al termine della segreteria convocata a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. “L’idea punitiva delle imprese ci preoccupa perché é punitiva anche per i lavoratori”, ha aggiunto Martina. “Faremo proposte che potranno essere portate subito in commissione e poi in Aula. Il faro per noi è il lavoro stabile“, ha concluso.