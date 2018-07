Prima del vertice l'inquilino della Casa Bianca ha scritto su twitter: “Il nostro rapporto con la Russia non è mai stato peggiore di così". "Siamo d'accordo", è il testo del post del ministero degli Esteri russo, che ha ritwittato il presidente Usa. Alla fine l'incontro è stato anche più lungo rispetto ai 90 minuti previsti in origine. Fuori dal palazzo presidenziale le proteste dei manifestanti."Fascisti andate a casa!", hanno gridato in molti

Ad Helsinki è il giorno più caldo degli ultimi anni e non è una metafora. Il primo vertice a due tra Donald Trump e Vladimir Putin si è svolto mentre il termometro faceva segnare i trenta gradi: è la temperatura più alta dal 2010, dieci gradi in più rispetto al luglio del 2017 che secondo l’Istituto meteorologico finlandese si raggiunge in media ogni dieci anni. “Riscaldate i nostri cuori, non il nostro Pianeta”, recitava lo striscione di Greepeace esposto davanti al Palazzo presidenzia mentre era in corso il faccia in faccia tra i due leader, entrambi moltro critici sulla teoria del riscaldamento globale. “Fascisti, andate a casa“, gridavano altri manifestanti.

“Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono“, è invece l’unico commento del presidente degli Stati uniti alla fine del faccia a faccia durato due ore e dieci minuti. E anticipato da un tweet in cui l’inquilino della Casa Bianca ha scritto: “Il nostro rapporto con la Russia non è mai stato peggiore di così”. “Siamo d’accordo”, è il testo del post del ministero degli Esteri russo, che ha ritwittato Trump. Alla fine l’incontro è stato anche più lungo rispetto ai 90 minuti previsti in origine. I due presidenti avevano evidentemente molto da dirsi coadiuvati da due traduttori, unici ammessi nella Sala gotica del Palazzo presidenziale. Poi il summit si è spostato nella Sala degli Specchi ed è continuato con le delegazioni, nel formato colazione di lavoro.

We agree https://t.co/7l087Qwmj3 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 16 luglio 2018

Secondo un anonimo funzionario Usa citato dalla Cnn, Trump ha insistito che il suo faccia a faccia avvenisse all’inizio del vertice di Helsinki per evitare fughe di notizie da incontri allargati (che avranno luogo una volta finito il faccia a faccia), ma anche per creare un rapporto personale con il presidente russo. “Trump in passato si è molto arrabbiato per la fuga di notizie dai suoi incontri con leader stranieri, ed ha detto ai suoi collaboratori che non voleva che questo accadesse con Putin”, ha detto l’emittente, aggiungendo che il presidente americano non ha voluto essere interrotto nel colloquio da alcuni dei suoi consiglieri, che hanno una linea più dura sui rapporti da tenere con la Russia. Un altro motivo, secondo la fonte, è che Trump ha voluto farsi una sua opinione sul leader del Cremlino, e sviluppare un rapporto personale con lui.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 luglio 2018

A Helsinki il presidente americano e quello russo avranno probabilmente parlato di Ucraina. L’annessione russa della Crimea nel 2014 – giudicata illegale da Stati Uniti ed Europa e causa di pesanti sanzioni contro Mosca – potrebbe essere oggetto di ulteriori aperture americane. Trump ha provocato grande sconcerto alla riunione del G7 lo scorso giugno, quando ha spiegato che in Crimea “la gente parla russo” e quindi la penisola dovrebbe essere annessa alla Russia. Di recente, il governo di Kiev ha ricevuto assicurazioni da Washington sul fatto che la politica Usa sulla Crimea rimane inalterata, ma permangono comunque forti preoccupazioni su cosa Trump potrà concedere a Putin. Certo anche che durante il colloquio si sarebbe stato toccato il tema della Siria, con la richiesta americana a Mosca di contenere l’influenza iraniana nella regione. Prima del vertiche Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Uno scambio di opinioni riguardo gli sviluppi in Siria”, fanno sapere da Ankara. Durante il colloquio telefonico , prosegue il comunicato, è “stato sottolineato come l’attuazione della roadmap per Manbij (nel nord della Siria, ndr) contribuirà in modo significativo alla cooperazione per risolvere la questione siriana”. Erdogan e Trump, conclude la nota, hanno “ribadito il loro impegno a promuovere la cooperazione bilaterale in tutti i settori”. Era all’ordine del giorno del faccia a faccia tra Putin e Trump c’è anche il rinnovo del New Start Treaty, il trattato sulla riduzione delle armi nucleari firmato nel 2010. L’accordo scade nel 2021, il consigliere alla sicurezza nazione Usa John Bolton esprime dubbi sul rinnovo e i russi chiedono che il sistema di difesa missilistico dell’Europa dell’est venga inserito nel negoziato. Quindi, Putin e Trump dovranno per forza affrontare il tema.

Fondamentali anche gli aspetti simbolici e propagandistici dell’incontro. Probabilmente anche più importanti di quelli politici e diplomatici. è arrivato arriva a Helsinki inseguito dal fantasma, ormai onnipresente, dell’inchiesta di Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle elezioni del 2016. Venerdì 12 funzionari dell’intelligence militare russa sono stati ufficialmente incriminati dal Dipartimento alla giustizia Usa per avere, in modi diversi, cercato di influenzare il processo elettorale delle presidenziali. Nell’intervista a Cbs, Trump ha detto di “non aver pensato” di chiedere a Putin di estradare i dodici funzionari russi, ma che “potrebbe farlo”. La scarsa convinzione dell’affermazione del presidente americano rivela le divisioni che sul tema delle interferenze russe continuano ad esistere nell’amministrazione. Se il Dipartimento al Tesoro Usa parla di “attività maligna” di Mosca nel mondo, il presidente americano lamenta che tutta l’indagine di Mueller sia una “caccia alle streghe” che “danneggia pesantemente le nostre relazioni con la Russia”.

Nonostante tutti gli sforzi fatti dalla Casa Bianca in questi mesi per cercare di disinnescare la “bomba russa”, il fantasma “dell’attività maligna” del Cremlino continua quindi a segnare la politica americana. Non sono soltanto i democratici (che hanno chiesto che Trump annulli il meeting con Putin dopo l’incriminazione dei dodici funzionari russi) a rilanciare le accuse sul ruolo di Mosca nella vittoria repubblicana del 2016. Sono gli stessi repubblicani a mantenersi apertamente contrari a qualsiasi apertura nei confronti della Russia. Il senatore del Nebraska Ban Sasse ha esortato il presidente a dichiarare che la Russia “è nemico dell’America e dei nostri alleati”. Per la verità – a proposito di nemici – ieri Trump aveva bollato con quell’epiteto l’Unione Europea. “Penso che abbiamo molti nemici, credo che l’Unione europea sia un nemico, per quello che fa a livello commerciale. Ora, non penseresti all’Unione europea, ma è un nemico“, aveva detto alla Cbs limitandosi a definire “la Russia è un nemico per certi aspetti, la Cina è un nemico economicamente, certamente sono nemici, ma questo non significa che siano cattivi. Non significa niente, significa che sono competitivi”.

E mentre i due grandi del mondo discutevano nella sala gotica, per le vie del centro di Helsinki i loro nomi venivano urlati da centinaia di manifestanti che intonavano slogan contro entrambi. Tanti i cartelli che chiedono la liberazione delle componenti della band Pussy Riot, che ha rivendicato l’invasione di campo alla finale dei Mondiali, o di sostegno alla cancelliera Angela Merkel.

Nella piazza del Senato si sono ritrovati gli attivisti pro-aborto che indossano maschere di Trump e una finta pancia a simulare la gravidanza. Poi ovviamente c’era Greenpeace: “I cambiamenti climatici sono la sfida cruciale per la nostra generazione, un fenomeno i cui impatti oggi pesano su tutti noi, mettendo a repentaglio le nostre vite. In tutto il mondo le persone sono determinate a porre fine all’era dei combustibili fossili, è dunque alquanto sconfortante che i presidenti Trump e Putin non ci aiutino in questo”, spiegano gli ambientalisti sudati. A Helsinki non c’è mai stato tanto caldo.