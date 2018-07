A meno di imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Intanto, quattro degli otto ragazzi in salvo da domenica hanno avuto modo di vedere i genitori, anche se per il timore di infezioni sono rimasti in ambienti separati da una vetrata

E dieci. Mancano solo tre persone da salvare dalla fauci della grotta Tham Luang. L’attesa per la festa per riportare a casa tutti potrebbe concludersi oggi. Sono infatti riprese le operazioni di recupero alle 10.08 locali – le 5.08 in Italia- e salvo imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani calciatori durante la seconda fase di recupero iniziata attorno alle 11 ora locale – le 6 del mattino in Italia – e terminata “tra le 19.30 e le 20.30” ora locale (poco prima delle 15 in Italia). La squadra di sub impegnata è la stessa che domenica ha recuperato i primi quattro ragazzini. In totale, quindi, sono stati salvati otto adolescenti, tra gli 12 e i 16 anni, intrappolati nella grotta Tham Luang dal 23 giugno. Il decimo ragazzino è stato portato fuori poco dopo le 11.30 ora italiana. Mancano all’appello altri due baby calciatori e il loro allenatore.

I ragazzi si trovano su una lingua di terra piuttosto scoscesa e rimasta quasi all’asciutto a circa tre chilometri di distanza e 800 metri di profondità dall’ingresso della grotta. Per ogni bambino c’è una squadra di due sub esperti che li seguirà nell’intero percorso: il primo guida tenendosi ad un cavo prontamente fissato e porta in braccio la bombola di ossigeno a cui è collegato il bambino che è legato a lui da una corda di sicurezza. Il secondo sub segue e aiuta il ragazzino a seguire il percorso, ad evitare che sbatta contro le rocce o che venga preso dal panico. Nonostante i soccorritori abbiano calcolato ogni imprevisto possibile e le caverne siano attrezzate per qualsiasi occorrenza, per percorrere l’intero percorso fino in superficie ci vogliono alcune ore.

Intanto, quattro degli otto ragazzi in salvo da domenica hanno avuto modo di vedere i genitori, anche se per il timore di infezioni erano in ambienti separati da una vetrata come ha spiegato questa mattina un medico dell’ospedale Prachanukroh di Chiang Rai, dove i ragazzi sono ricoverati. “I bambini sono calciatori, quindi hanno un sistema immunitario alto” ha dichiarato in conferenza stampa Jesada Chokdumrongsuk, vicedirettore generale del ministero della sanità pubblica “Tutti sono di buon umore e sono felici di uscire, ma ci sarà uno psichiatra per valutarli” e ci vorranno almeno altri sette giorni di ricovero prima che possano essere dimessi dall’ospedale.

I medici preferiscono tenere i ragazzi in isolamento per escludere contaminazioni per il loro sistema immunitario ancora fragile. Dall’ospedale fanno sapere che per loro, per il momento, niente televisione o giornali e notizie sulla vicenda che ha avuto risonanza mondiale. Di certo invece potranno vedere la finale dei mondiali, dopo l’autorizzazione dei medici ad un eventuale viaggio a Mosca, dove gli aveva invitati il presidente della Fifa.