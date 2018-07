Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini ha deciso di negare l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani alla nave italiana privata Vos Thalassa, intervenuta lunedì sera in acque di ricerca e soccorso libiche per recuperare una sessantina di migranti. Questo perché secondo il Viminale la motonave, operativa a supporto di una piattaforma petrolifera della compagnia Total nel Mediterraneo, “ha anticipato l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata“.

Domenica Salvini si era scontrato con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta dopo l’annuncio che al vertice europeo di Innsbruck porterà “la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani” non solo delle navi delle ong ma anche di quelle delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo”. La Trenta aveva sottolineato come il tema non sia “di sua competenza”. Lunedì sera il tema è stato affrontato in un vertice a Palazzo Chigi e l’indicazione ufficiale che ne è uscita è che il governo sarà “compatto” su tre punti: il rafforzamento delle frontiere esterne, il no ai movimenti secondari e un aumento degli aiuti alla Libia.