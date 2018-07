Rapinatore per necessità. Bandito, senza troppa fortuna, per pagare i debiti dopo essere rimasto a casa dal lavoro. Questa la giustificazione fornita in caserma ai carabinieri di Chivasso, in provincia di Torino, da Marco Giovara, 33 anni, senza fissa dimora. Agiva a volto scoperto, con un collare la collo, armato di pistola giocattolo e non si preoccupava di lasciare le sue impronte digitali. Era incensurato e sconosciuto agli investigatori. Nel mese di giugno ha messo a segno almeno tre rapine. I militari sono arrivati a lui dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza e aver monitorato decine di supermercati della zona. Agiva da solo, faceva la fila, attendeva il suo turno e rapinava la cassiera. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità ma ha precisato che lo ha fatto per poter pagare i debiti dopo essere rimasto a casa dal lavoro. Era cuoco in Olanda.