Chissà se hanno dormito davvero bene come si auguravano i Navy seal thailandesi e gli altri soccorrittori che ieri, anche un po’ inaspettatamente, sono riusciti a strappare dalle fauci della grotta Tham Luang. Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese con ritardo rispetto al previsto per le cattive condizioni meteo. Alle operazioni di recupero partecipano gli stessi sub, come dichiarato dal ministro dell’Interno Anupong Paochina. La scelta di confermare gli stessi soccorritori è stata presa per non disperdere la conoscenza dettagliata del percorso accumulata ieri. Le condizioni sono proibitive e il percorso si completa in 11 ore.

I quattro ragazzini salvati sono in buone condizioni di salute. Un’impresa quella di ieri lunga 15 giorni e non ancora finita. Dal 23 giugno, si è passati dallo sconforto alla gioia di saperli ancora vivi. Subito dopo però è scattata la paura di non riuscire a tirarli fuori, prima che l’ossigeno si esaurisse. Dopo due settimane ha vinto la speranza di farcela, insieme al lavoro instancabile dei soccorritori. Per liberare il gruppo e portarlo uscire dalla grotta si diceva che sarebbero stati necessari mesi per addestrare alle immersioni e aspettare che finisse il periodo delle piogge, invece ai ragazzini è stato insegnato a immergersi sott’acqua con le maschere. Si è deciso di accellerare quando il livello dell’ossigeno ha cominciato a scendere al 15% (21% il valore medio) e uno dei soccorritori ha perso la vita.Poi è partito il savataggio immersi sub per ciascuna persona, gran parte del tragitto si è percorso a piedi, anche perché il livello dell’acqua era il più basso degli ultimi giorni. Ma ha ripreso a piovere e proseguirà chissà per quanto.

“Ci aspettiamo buone notizie entro poche ore” dice Narongsak Osottanakorn, il coordinatore dei soccorritori La speranza, ha aggiunto, è che il recupero dei nove membri della squadra ancora sotto terra sia “più rapido” rispetto alla missione di domenica, quando sono stati tratti in salvo i primi quattro ragazzini. Osottanakorn ha confermato che la missione è iniziata attorno alle 11 ora locale (le 5 del mattino in Italia). Il livello dell’acqua è cresciuto da ieri, ma questo non pregiudica le operazioni di soccorso riprese questa mattina.