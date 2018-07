Luca Lovati, restauratore di 69 anni, è precipitato da circa quattro metri d’altezza. Aperta inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Il Comune in segno di cordoglio ha annullato l’inaugurazione della mostra 'Pino Pinelli. Pittura oltre il limite' prevista per lunedì sera

Luca Lovati, restauratore e storico collaboratore del pittore Agostino Bonalumi, è morto dopo essere precipitato da una scala a Palazzo Reale, a Milano, dove stava allestendo una mostra dell’artista. L’uomo, che aveva 69 anni, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da circa quattro metri d’altezza. Portato in codice rosso all’ospedale Policlinico, è deceduto poco dopo.

Oltre ai carabinieri sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool antinfortuni della procura, e il personale del servizio Psal dell’Ats di Milano, competente per gli infortuni sul lavoro. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. Siciliano, responsabile del dipartimento ambiente, salute e lavoro, ha già acquisito il video della telecamera interna che ha ripreso la scena. Da quanto si è saputo dalle immagini parrebbe che l’uomo abbia avuto un malore, ma solo l’autopsia, che si terrà nei prossimi giorni, chiarirà se sia stato male o meno. Gli inquirenti ipotizzano una violazione della legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del 2008. La mostra su Bonalumi, prima antologica mai realizzata nel capoluogo lombardo, avrebbe dovuto essere aperta dal 13 luglio.

Il Comune di Milano ha espresso le sue condoglianze alla famiglia in una nota in cui spiega che “la dinamica dell’incidente sarà chiarita dalla Procura che ha assunto la direzione delle indagini”. L’Amministrazione comunale in segno di cordoglio ha annullato l’inaugurazione della mostra ‘Pino Pinelli. Pittura oltre il limite’ prevista per lunedì sera alle 18.30 a Palazzo Reale.