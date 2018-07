Una settimana dopo la Camera anche l’ufficio di presidenza del Senato si è riunito per parlare del taglio dei vitalizi. Ma non per decidere: non c’è nessuna delibera sul tavolo (ancora) e i senatori hanno chiesto altro tempo. Anche per questo è stato convocato il presidente Inps Tito Boeri, che già più volte era stato ricevuto a Montecitorio e che insieme al presidente della Camera Roberto Fico ha lavorato alla delibera. Non è una novità che a Palazzo Madama il provvedimento sia stato preso con più freddezza dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dopo gli annunci di Fico, la seconda carica dello Stato ha spento gli entusiasmi e preso altro tempo. Sotto accusa c’è l’intervento retroattivo sull’indennità degli ex parlamentari: loro, tramite l’associazione che li rappresenta, hanno chiesto i danni a tutti coloro che voteranno il testo rivendicando che il documento è incostituzionale.

La paralisi di Palazzo Madama preoccupa i 5 stelle che sul provvedimento si giocano una delle promesse elettorali più importanti. Una delle strategie è stata proprio quella di velocizzare le pratiche a Montecitorio, sperando che al Senato si recepisse il messaggio. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ora chiedono che si rispettino i tempi: “Accogliamo la decisione di convocare in audizione Boeri”, ha dichiarato la senatrice e questore M5s a Palazzo Madama Laura Bottici, “e auspichiamo che l’incontro si svolga in tempi brevi. L’orizzonte è quello di far partire il provvedimento il prossimo 1° novembre, così come già prevede la delibera presentata dal presidente Roberto Fico alla Camera che sarà votata la prossima settimana”. Ha invitato alla calma anche la vicepresidente dem Anna Russomando: “C’è la volontà di tutti di arrivare a decisioni in tempi ragionevoli, nel rispetto dell’autonomia del Senato”.

Il fastidio della Casellati è emerso dalle parole di Ignazio La Russa, vicepresidente a Palazzo Madama: “La presidente ha sottolineato che la Camera ha deciso di andare avanti senza aspettare la condivisione del Senato”. E per questo intende “verificare senza pregiudizi tenendo conto delle decisioni della Camera, con la giusta autonomia che spetta al Senato”.