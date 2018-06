Una motovedetta salpata dalla postazione di Ahmadeya "non è ancora tornata" alla base. Intanto 14 persone sono state salvate. Msf: "Negli ultimi 7 giorni il maggior numero di morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno". Salvini segue Malta: "Porti chiusi alle ong anche per il rifornimento"

Naufragio di un gommone a est di Tripoli che trasportava circa 100 migranti. Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato le notizie riportate dalle emittenti Sky News Arabiya e Al Jazeera, comunicando inoltre che c’è stato “il salvataggio di 14 migranti illegali”. Ghasem ha avvertito che si tratta di “informazioni preliminari” in quanto la motovedetta salpata dalla postazione di Ahmadeya, “non è ancora tornata” alla base e sono in corso le ricerche.

“Con 220 persone morte annegate la settimana scorsa si è registrato il maggior numero di morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno. Tutte tragedie evitabili“, scrive Medici senza Frontiere in un appello lanciato ai governi europei che “hanno bloccato le operazioni di ricerca e soccorso in mare delle ong, consegnando la responsabilità dei soccorsi alla guardia costiera libica“. “I governi europei – scrive Msf – stanno finanziando, formando ed equipaggiando la guardia costiera libica per intercettare barche alla deriva e rispedire le persone a bordo in Libia dove vengono detenute in condizioni disumane. In uno sviluppo senza precedenti, circa 2mila persone sono state rispedite in Libia durante lo scorso fine settimana. All’arrivo sono stati condotti in centri di detenzione arbitraria senza alcun processo legale“, sottolinea la ong.

Dopo Malta – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando prima a Circo Massimo su Radio Capital e poi al Festival del Lavoro a Milano, ha invece ribadito l’intransigenza del governo italiano: “Ho sentito il ministro delle Infrastrutture (Danilo Toninelli, ndr) ed emaneremo una circolare che chiude i porti non solo allo sbarco ma anche alle attività di rifornimento alle navi ong, che sono indesiderate in Italia”. La mossa segue quella del governo di La Valletta, che d’ora in poi non farà entrare nei suoi porti nessuna imbarcazione appartenente a un ente no profit. “Ora ci sono due navi davanti alla Libia di Proactiva Open Arms – ha aggiunto Salvini parlando in radio – chiedo che oggi stesso pubblichino l’elenco dei finanziatori“. Loro e le altre ong, ha detto, “fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma,come dicono i militari italiani e libici, aiutano gli scafisti“. Le navi delle Ong “non vedranno più l’Italia se non in cartolina“, ha concluso.