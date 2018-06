Sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland, non lontano da Washington. La polizia parla di almeno cinque morti tra le persone colpite e diversi feriti. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun, il giornale che per primo ha dato la notizia.Lo sceriffo della contea Ron Bateman ha detto a Fox News che è stata presa in custodia una persona sospettata di aver aperto il fuoco con un fucile. Lo riferiscono anche altri media Usa fra cui Cnn e Cbs. L’Fbi è giunta sul luogo della sparatoria.

“Una sola persona armata ha aperto il fuoco colpendo diverse persone, alcune sono morte”. Phil Davis, giornalista del Capital Gazette, con una serie di tweet ricostruisce la sparatoria avvenuta nella redazione del suo giornale. “L’uomo armato ha sparato attraverso la porta a vetri e ha aperto il fuoco su numerose persone. Non posso dire dire molto altro, non voglio fare riferimento esplicito a nessun morto ma è una situazione terribile”. I primi video da Annapolis mostrano le persone uscire dalla redazione con le mani alzate dopo la sparatoria. “Non c’è niente di più spaventoso che ascoltare quando diverse persone vengono colpite, mentre tu ti trovi sotto ad un tavolo e senti che l’arma viene ricaricata“, scrive sempre Davis su Twitter. Le immagini messe in onda dalla tv americana mostrano diverse auto della polizia sul posto e parecchi uomini delle forze dell’ordine al lavoro.