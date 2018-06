Il presidente Usa ha ufficializzato l'incontro in programma a Washington con una nota. Prima ci sarà un faccia a faccia, seguito da un bilaterale allargato alle due rispettive delegazioni. La prima visita di un alto carica dello Stato italiano negli Stati Uniti dopo il voto è toccata alla presidente Casellati

Donald Trump riceverà il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte il prossimo 30 luglio per un faccia a faccia, seguito da un incontro bilaterale allargato. La visita a Washington è stata ufficializzata con una nota della Casa Bianca: “L’Italia”, si legge, “è un importante alleato Nato, un partner leader in Afghanistan e Iraq, e partner chiave nel portare stabilità nella regione del Mediterraneo”. Quindi, continua la nota: “Insieme gli Stati Uniti e l’Italia cercheranno di approfondire la cooperazione nel fronteggiare i conflitti globali e promuovere la prosperità economica tra le due sponde dell’Atlantico. Il presidente e il premier riconosceranno anche i legami storici e culturali tra i nostri Paesi, che caratterizzano le relazioni bilaterali”.

La prima visita di un’alta carica dello Stato italiano in Usa dopo il voto del 4 marzo è toccata però nelle scorse ore alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. “Rafforzare quei legami di amicizia che da sempre connotano i nostri due Paesi”, ha dichiarato alla stampa italiana in Usa al termine dell’incontro alla Corte suprema a Washington. “Legami forti che si basano su valori condivisi, come quelli della pace e della democrazia. Valori che poi hanno caratterizzato anche i nostri valori giuridici”.