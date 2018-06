Dovranno restituire almeno 2mila euro a testa al mese, mentre per le spese è concesso un forfait di 3mila. Che scende a 2mila per i residenti in provincia di Roma. Sono queste le nuove regole per i rimborsi dei portavoce del Movimento alle Camere, elaborate dopo lo scandalo rimborsopoli sollevato da le Iene prima del voto del 4 marzo, e che i grillini intendono proporre come “obbligo di legge”. L’indennità percepita dovrà essere pari ad un massimo di 3.250 euro netti mensili, da cui sarà sottratto “un importo corrispondente alle ritenute per le assenze”. E’ inoltre previsto, come già dichiarato nei mesi scorsi, un contributo mensile di 300 euro obbligatorio da versare alla piattaforma Rousseau. Sottraendo dal totale ricevuto mensilmente la quota forfettaria, la quota Rousseau, l’indennità e l’importo minimo da restituire ai parlamentari resterà una somma in merito alla quale dovranno “rendicontare puntualmente” le spese sostenute: in quella voce sono considerate le spese per gli eventi ufficiali del Movimento e la quota per “collaboratori, consulenze, eventi e convegni”. Come si legge sul regolamento, “potranno essere effettuati controlli di coerenza a campione sulle rendicontazioni e sulle restituzioni”.

Ad annunciare le norme è stato il Blog delle Stelle: “Nella scorsa legislatura”, si legge, “i parlamentari del Movimento 5 stelle hanno restituito oltre 23 milioni di euro finanziando il Fondo per il microcredito alle imprese. Nella nuova legislatura vogliamo fare ancora meglio, ed è per questo che il Comitato di Garanzia ha approvato un nuovo Regolamento per il trattamento economico dei portavoce eletti nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali”. E si propone: “Vogliamo che il nostro esempio virtuoso diventi presto obbligo di legge, estendendo la nuova disciplina economica a tutti gli eletti di tutti i partiti ed eliminando finalmente gli odiosi privilegi della politica. Con il M5s al Governo possiamo realizzare ciò che abbiamo sempre sognato”. E si conclude: “L’obiettivo è lo stesso di sempre, cioè garantire il corretto utilizzo dei soldi pubblici nel rispetto dei contribuenti, ma il nuovo Regolamento ci aiuterà a raggiungerlo con ancora maggiore efficienza. I risparmi così ottenuti ci consentiranno di finanziare diverse iniziative di natura sia politica che economica. Anche nella XVIII legislatura il MoVimento 5 Stelle dimostrerà che una politica a costo zero è possibile e desiderabile”.