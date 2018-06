Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da cinque giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul suo territorio, il premier maltese Muscat ha chiesto all’Europa di partecipare alla spartizione dei naufraghi. Italia, Francia, Portogallo, oltre alla stessa Malta hanno dato il via libera all’accoglienza ma Germania, Olanda e Spagna non hanno ancora risposto. Ma quella di Berlino non è solo una mancata risposta: secondo Axel Steier, portavoce di Lifeline, è il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all’accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema.

La proposta di Muscat inoltre, se realizzata, aprirebbe un precedente inedito, superando di fatto il trattato di Dublino che prevede che la responsabilità dell’asilo ricade sul Paese di primo approdo dal quale il richiedente ha fatto il proprio ingresso nell’Unione. Un sistema accusato più volte di esercitare un’enorme pressione sui paesi di frontiera come l’Italia e la Grecia soprattutto durante le crisi migratorie. Quella del superamento del trattato di Dublino è anche la linea che vuole seguire l’Italia: pur assicurando anche ieri che avrebbe fatto la sua parte, anche oggi Conte in Parlamento ha ribadito che l’approdo dei migranti a Malta è un approdo sulle coste europee. Al contrario, Seehofer si è già opposto a una modifica in questo senso e ha proposto respingimenti per i richiedenti asilo già identificati in un altro Paese Ue. Un tema rischioso per l’alleanza tra la Cdu della Merkel e la Csu bavarese che rischia di avere pesanti ripercussioni sul governo, tanto che la presidente Spd Andrea Nahles non ha escluso che si torni al voto: “Abbiamo una situazione in cui Horst Seehofer e la Csu propongono qualcosa che avrà effetti su tutta Europa – ha detto in tv dopo il vertice di ieri sera in cancelleria, dove la coalizione ha affrontato la crisi di governo scatenata dal ministro dell’Interno -. Si tratta di un effetto domino. Noi riteniamo questo modo unilaterale di procedere ai respingimenti come incompatibile con il diritto europeo”.