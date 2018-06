Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio è del tutto contrario. “Assolutamente no, non siamo d’accordo a metterli. Non ci chiudiamo, vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione”, ha commentato l’esponente leghista a margine dell’assemblea di Confcooperative.

“Non vogliamo inseguire nessuno – ha detto Centinaio rispondendo ai giornalisti – Di Maio non insegue Salvini: ha una sua linea e Salvini ha la sua e quindi si va dritti per la nostra strada. Il tema dei dazi non è nel contratto di governo. Il mio obiettivo è portare il vero Made in Italy nel mondo con ogni tipo di iniziative di marketing e di comunicazione, solo facendo questo si combatte l’Italian sounding“. “Siamo sotto attacco – ha aggiunto Centinaio, riferendosi all’agroalimentare italiano – la nostra vera arma è la qualità“.

Martedì Di Maio aveva comunque puntualizzato che al momento non c’è un progetto definito sul tema dazi: “Non ho detto che voglio metterli, ma che se ne può parlare. La nostra economia è un unicum e se i dazi servono a proteggere i nostri prodotti è giusto parlarne. È un altro tabù da infrangere. Ci sto riflettendo“. Qualche ora dopo fonti Ue hanno comunque ricordato che il commercio al di fuori dell’Unione è una responsabilità esclusiva dell’Ue e non dei governi nazionali, per cui le decisioni sui dazi rientrano in questo ambito: un principio inderogabile stabilito dall’articolo 207 dei Trattati Ue. In base al quale “la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi (…) e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione”.