Lunga telefonata nella notte tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Secondo fonti di governo citate dall’Ansa, dal presidente francese è arrivato il primo segnale di una possibile retromarcia: ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Anche perché l’Italia è nel frattempo rimasta ferma sulla sua posizione: o da Parigi arrivano le scuse, oppure il bilaterale in programma venerdì 15 salta. Una linea condivisa pure dal Quirinale. “Finché non arriveranno le scuse, noi non indietreggiamo“, ha ribadito anche questa mattina Luigi Di Maio, ospite a Rtl 102.5. “E’ finita l’epoca in cui si pensava che l’Italia la puoi sempre abbindolare“, ha sottolineato. Poi, sulla notizia della chiamata di Macron, ha commentato: “Aspettiamo la decisione del presidente Conte, ma io lo reputo un primo segnale di disgelo“.

Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, cominciata con le parole di Macron e del suo partito sul caso Aquarius, “il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. A riferirlo sono fonti di Palazzo Chigi, riportate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla necessità di scuse formali da parte di Parigi come condizione essenziale per non annullare il bilaterale in programma venerdì 15 proprio tra Macron e Conte.

L’annuncio del possibile rinvio dell’incontro tra i due leader è arrivato nella serata di mercoledì: al momento “non ci sono le condizioni“, hanno spiegato da Palazzo Chigi. Riavvolgendo il nastro dello scontro tra Roma e Parigi, tutto comincia quando il portavoce di En Marchee e lo stesso presidente Macron definiscono “vomitevole” e “cinico” il comportamento del governo italiano che ha deciso di chiudere i propri porti alla nave Aquarius carica di 629 migranti, ora in viaggio verso Valencia.

Nel pomeriggio di mercoledì Matteo Salvini aveva detto che Conte averebbe dovuto annullare la missione in Francia, se non fossero arrivate esplicite scuse. Allo stesso modo dal governo è arrivata la richiesta ufficiale di una retromarcia e la condanna dei toni considerati “ingiustificabili”, seguita dall’avvertimento del capo della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi, all’ambasciata transalpina: c’è il rischio di “compromettere le relazioni tra Italia e Francia”. Un viaggio infatti è già stato annullato: quello del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che doveva incontrare l’omologo Bruno Le Maire.

Da Macron però non è stata pronunciata nessuna scusa, anzi un nuovo attacco nemmeno troppo velato a Salvini. Nel suo discorso da Mouchams, in Vandea, il presidente francese ha detto di non poter dare ragione a “chi cerca la provocazione“. E così sì è arrivati al comunicato che fa prevedere un rinvio del viaggio di Conte a Parigi. Un percorso, scrive il Corriere della Sera, che il Quirinale ha seguito monitorando le mosse di Palazzo Chigi e Farnesina. E ha giudicato troppo dure la parole dei francesi. Restano 24 ore per attendere una retromarcia dell’Eliseo, la cui necessità è condivisa appunto anche dalla Presidenza della Repubblica. Senza le scuse, è molto probabile che il promo viaggio europeo di Conte sarà a Berlino, e non a Parigi. “Per me c’è sempre tempo per ricevere le scuse e ripartire”, ha infatti sottolineato lo stesso Di Maio.

Il quotidiano di via Solferino riferisce anche della lettura che governo e ministero degli Esteri hanno dato delle parole di Macron. Il presidente francese ha bisogno di arginare la crescita di Marine Le Pen e si trova nei territori dove la sua rivale è molto forte. Da qui la volontà di schierarsi apertamente contro “le forze populiste” e, allo stesso tempo, scaricare verso l’Italia responsabilità che qualcuno, ong francesi e parte del suo partito in primis, imputano a Macron stesso. Come per esempio un atteggiamento troppo duro proprio sulla questione migranti.