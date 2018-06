Una nave della Marina Usa ha salvato 41 persone e recuperato 12 corpi senza vita nel Mediterraneo. Ma l'imbarcazione di Sea Watch, che l'ha raggiunta e a bordo ha cibo e coperte, non può assistere i sopravvissuti. Perché da Roma non sono arrivate istruzioni

“È inaccettabile che persone che sono state letteralmente raccolte dall’acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle. La disputa sulla distribuzione dei richiedenti asilo non deve essere condotta a spese delle persone in difficoltà in mare”. È l’appello lanciato dal presidente di Sea-Watch Johannes Bayer e dalla portavoce dell’ong in Italia Giorgia Linardi a più di un giorno dal naufragio avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche dove una nave della Marina statunitense, la “Ico Usns Trenton”, che ha salvato 41 persone e recuperato 12 corpi senza vita.

Ricevuta una mail negli uffici di Sea-Watch a Berlino, ieri la nave dell’ong ha risposto all’allarme della nave americana essendo “l’unico mezzo di soccorso civile – è scritto in un comunicato – rimasto al momento nel Mediterraneo Centrale”. Allertata nel primo pomeriggio di martedì 12 giugno la centrale operativa di Roma, quest’ultima “informava Sea-Watch di non essere coinvolta né di coordinare il caso in questione e di non essere dunque nella posizione di assegnare un porto sicuro in Italia all’ong”.

Da quel momento è iniziato un tira e molla che, adesso, rischia di creare la stessa situazione che ha visto la nave Aquarius bloccata nel Mediterraneo con oltre 600 persone a bordo. La comunicazione di indisponibilità, infatti, è stata inoltrata dalla Sea-Watch alla nave militare alla quale l’organizzazione non governativa ha confermato “di avere spazio a bordo, cibo e coperte per i 41 sopravvissuti”. Pur avendo raggiunto nel frattempo l’assetto militare della “Ico Usns Trenton”, tuttavia “senza place of safety (POS) assegnato, – è scritto nella nota – Sea Watch 3 non è nelle condizioni di effettuare un trasbordo”.

In sostanza, la nave dell’ong ha chiarito agli americani “di essere pronta e disponibile a fornire l’assistenza richiesta e procedere al trasbordo, a condizione che le fosse assegnato un porto di sbarco ragionevolmente vicino, nel range di 340 miglia/36 ore di navigazione, perché sia logisticamente raggiungibile dalla Sea-Watch 3”. Il rischio è che si ripeta la stessa situazione di “Aquarius” che “comporterebbe la permanenza dei naufraghi a bordo per tempi indefiniti e l’impossibilità per Sea-Watch, da un punto di vista tecnico-logistico, di essere ingaggiata in una simile rotta”.

Le due navi hanno trascorso la notte vicine in attesa di istruzioni da Roma. Istruzioni che non sono arrivate. Risultato: i migranti sono ancora a bordo dell’imbarcazione da guerra, inadeguata a dare assistenza ai superstiti del naufragio, mentre la Sea-Watch che è in condizioni di garantire le prime cure non può farli trasbordare fino a quando la centrale operativa di Roma non assegna all’ong un porto sicuro dove attraccare.

Non sono valse a nulla nemmeno le sollecitazioni della nave americana. “Siamo ancora in attesa di istruzioni, – scrive l’ong – poiché finora nessuno Stato si è assunto le proprie responsabilità”. In ballo ci sono 41 persone che necessitano di essere assistite: “È disumano trattenerle in mare più del necessario per via di un dibattito politico che sta decimando la presenza delle navi delle ong, in mare con la chiara missione di salvare vite. Mentre un enorme dispiegamento di forze è impiegato per effettuare lo sbarco delle persone rimaste bloccate su Aquarius, si assiste a un’acuta e voluta mancanza di mezzi in un tratto di mare che è considerato il confine più letale al mondo, dove le persone continuano a morire. Il naufragio di ieri, infatti, dimostra una preoccupante mancanza di capacità di salvataggio in mare ed è evidente che, in assenza di vie sicure e legali verso l’Europa, simili tragedie continueranno a verificarsi”.

“Le navi non governative – si legge sempre nel comunicato di Sea-Watch – si sono assunte la responsabilità delle attività di ricerca e salvataggio cercando di colmare un vuoto istituzionale. Per contro, sono diventate il capro espiatorio del governo italiano, che cerca di esercitare pressione sul resto dell’Ue affinché condivida la responsabilità nei confronti delle persone soccorse nel Mediterraneo Centrale nell’ambito delle riforme delle politiche migratorie, compresa quella del regolamento Dublino III”.

Per la portavoce in Italia dell’ong Giorgia Linardi, “queste sono questioni di terra, che è da irresponsabili disputare in mare, sulla pelle delle persone”. “Esortiamo – concludono Linardi e Bayer – i governi europei a trovare rapidamente una soluzione a questa umiliante tragedia, sbloccando questo limbo disumano in cui si stanno lasciando le persone in fuga dall’inferno libico”.

