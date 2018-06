“Altro che destra e sinistra non ci sono più, il vostro è un governo di destra su lavoro, tasse, sicurezza. E voi dovete avere il coraggio di dirlo”. Ad attaccare il governo Conte è stato il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione generale per la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. “Il vostro contratto è una cambiale che pagheranno le prossime generazioni”, ha continuato. E rilanciato: “Noi saremo l’alternativa”. Reazioni gelide dai banchi del governo, con i volti irritati di Conte, Di Maio, Bonafede e degli altri ministri. Assente, invece, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivato in Aula poco dopo le 12.30.