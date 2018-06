Governo giallo-verde al debutto. È atteso per domani alle 12 a palazzo Madama il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La tabella di marcia, decisa dalla conferenza dei capigruppo, prevede che il premier esponga ai senatori il programma dell’esecutivo, per poi recarsi alla Camera alle 13 e depositare agli atti il testo del suo discorso. Alle 14.30 il ritorno in Senato per l’inizio della discussione parlamentare, fino al voto di fiducia atteso per le 19.30. È questo l’ultimo tassello che manca al governo voluto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per poter partire davvero. Ed è proprio nella seduta di domani che i due leader prenderanno posto per la prima volta fra i banchi dell’esecutivo.