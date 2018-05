Andare al voto a luglio? “La decisione spetta al Presidente della Repubblica ma è chiaro che a questo punto, per la situazione di crisi causata da Lega e M5s, prima si va alle elezioni meglio è”. Così il senatore dem Marcucci interrogato sulla possibilità di un repentino ritorno alle urne. “Dopo quello che ha fatto Mattarella la parola deve tornare al popolo – è invece il punto di vista leghista espresso dal senatore Stefano Candiani -, o si torna alla maggioranza che avevamo costruito con fatica o si torna al voto”. “Quale maggioranza? Vogliamo che si riparta da dove si era iniziato, con il centrodestra o con il m5s, ma basta con le pantomime del Presidente della Repubblica”. Secondo Barbara Lezzi (M5s) il voto è ormai l’unica opzione percorribile: “Voto prima possibile, non si riesce neanche a costituire un governo… non si può tenere il paese in questo stato di incertezza”