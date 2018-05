Le intenzioni del premier incaricato erano quelle di salire al Quirinale entro la giornata di oggi per presentare al capo dello Stato i nomi che dovrebbero comporre l'esecutivo. Al Colle, però, non risulta alcun "appuntamento chiesto "per oggi. Probabilmente perché il presidente del consiglio incaricato non ha ancora completato quella che dovrebbe essere la sua squadra

Il giorno della verità potrebbe tradursi alla fine con un nuovo colloquio informale tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. Le intenzioni del premier incaricato erano quelle di salire al Quirinale entro la giornata di oggi per presentare al capo dello Stato la lista dei ministri. Al Colle, però, non risulta alcun “appuntamento chiesto” per oggi. Probabilmente perché il presidente del consiglio incaricato non ha ancora completato quella che dovrebbe essere la sua squadra. Non tutte le caselle del nuovo esecutivo, infatti, sono ancora definite con i rispettivi candidati e alcuni rumors di palazzo avanzano l’ipotesi che il professore possa chiedere un nuovo incontro informale al capo dello Stato. Dopo quello di venerdì scorso sarebbe il secondo faccia a faccia in cui Conte non scioglierebbe la riserva: evento assolutamente irrituale. Ma d’altra parte assolutamente inedita è anche la situazione politica, arrivata al giorno numero 85 di crisi: battuto il precedente di Giuliano Amato nel 1992, l’anno di Tangentopoli e delle stragi di mafia.

Da 72 ore il nodo è sempre lo stesso: la presenza di Paolo Savona al vertice del ministero dell’Economia. Per provare a sbloccare l’impasse, l’economista ha diffuso un comunicato per sottolineare che da parte sua l’Europa dovrebbe essere “più forte e più equa”. Un modo per smussare quelle che erano le sue posizioni, considerate indigeste per i mercati, per l’Ue, probabilmente per lo stesso Quirinale. Basterà la nota stampa di Savona per convincere Mattarella a far nascere il primo esecutivo Conte?

Il presidente del consiglio incaricato, in queste ore, lavora a stretto contatto con i leader di Lega e Movimento 5 stelle. “Chi si ferma è perduto, io fino all’ultimo non mi arrendo”, scrive su twitter Matteo Salvini, che nella serata di sabato, aveva dettato il suo ultimatum al Quirinale: “O il governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta. Anche se mi sembrerebbe irrispettoso per gli italiani che questo governo non parta perché è sgradito a qualcuno a Berlino o Bruxelles”. Un concetto ribadito da Luigi Di Maio dalla piazza di Terni: “O si chiude questa partita del governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più”.

Per chiudere Conte, Salvini e Di Maio hanno una serie di opzioni, visto che il leader del Carroccio non intende cedere sulla figura di SAvona. Sul tavolo resta l’ipotesi di spacchettare il Tesoro dalle Finanze, proposta che al momento la Lega avrebbe rimandato al mittente. Poi c’è l’idea di affiancare all’economista una figura di garanzia per l’Europa e per il Colle. E qui, all’ora di pranzo, è nato un vero e proprio caso. Secondo l’agenzia Adnkronos, infatti, la persona indicata come vice dell’economista al vertice di via XX Settembre sarebbe la deputata pentastellata Laura Castelli. Una ricostruzione che però non viene confermata al fattoquotidiano.it. “Non si è mai discusso di viceministri e sottosegretari”, è la smentita secca di fonti interne al Movimento 5 stelle. Storica esponente del movimento No Tav, nota perché in campagna elettorale non aveva escluso negli studi di Lilli Gruber l’iptesi di lanciare un referendum sull’euro, Castelli è stata indicata nelle scorse settimane come possibile ministro delle Infrastrutture. Nelle ultime ore, però, il suo nome sarebbe stato completamente escluso dall’esecutivo M5s Lega: è per questo motivo che l’ipotesi di affiancarla a Savona viene smentita da fonti dello stesso M5s. Appena due giorni fa, tra l’altro, su Repubblica gli ex componenti dello staff M5s Nicola Biondo e Marco Canestrare avevano indicato Castelli come la fonte che gli aveva permesso di scrivere Supernova, il libro profondamente critico nei confronti del Movimento di Di Maio.



Al netto di figure di garanzia, di spacchettamenti del Mef e dei comunicati di Savona, Conte al Quirinale potrebbe comunque ricevere un nuovo stop. Mattarella, infatti, vede la questione legata all’economista sardo come un problema costituzionale. Per il presidente in gioco ci sono le sue prerogative, e nel dettaglio l’articolo 92 della Carta: il potere di nomina dei ministri su indicazione del presidente del Consiglio. In caso di via libera a Savona a giudizio del Quirinale si verificherebbe un grave vulnus alle prerogative del capo dello Stato nonché un’inedita crisi istituzionale. E Mattarella non vuole passare alla storia per aver inferto questa ferita alla Carta. Sullo sfondo dunque rimarrebbe l’ipotesi del voto anticpato. E in fondo non è detto che l’ostinazione di Salvini per Savona non serva proprio a questo: a evitare di governare con il M5s e tornare alle urne.