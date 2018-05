“Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente da Salvini. Il sud è la maggior opportunità di sviluppo del paese ed io non tradirò mai il sud”. Così Fico durante una visita al Salone del libro e dell’editoria “Napoli città Libro”