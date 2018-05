Il presidente del Consiglio incaricato è stato a colloquio per un'ora e mezza con il governatore della Banca d'Italia. Dopo che ieri in serata ha incontrato i risparmiatori truffati. Attesa per la lista dei ministri: "Oggi al Colle? Vedremo". Il dem uscente ha salutato i dipendenti a Palazzo Chigi esprimendo preoccupazione per i mesi che verranno

Mentre il premier incaricato era a colloquio con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, quello uscente salutava i dipendenti di Palazzo Chigi esprimendo preoccupazione sul futuro del Paese. “Risalire una china per cinque lunghi anni come l’Italia ha fatto non è semplice”, sono state le parole di Paolo Gentiloni. “Purtroppo ad andare fuori strada non servono cinque anni ma pochi mesi, a volte poche settimane. Bisogna curare le ferite ancora aperte ma farlo cercando di andare avanti, mantenere qualità, responsabilità e impegni nell’azione di governo”. Il giorno è molto delicato: Conte dopo l’incontro con Visco durante il quale si è parlato “dello stato dell’economia del Paese”, ha visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un vertice in cui, garantiscono i leader, si parlerà solo di “indirizzo politico” e non dei nomi. Anche perché solo ieri Sergio Mattarella è intervenuto per ribadire che sono “inammissibili i diktat sul presidente del Consiglio e il capo dello Stato”.

Secondo le ultime indiscrezioni, stasera dovrebbero chiudere la squadra, e domani, verso ora di pranzo, il presidente Giuseppe Conte e i suoi ministri dovrebbero giurare al Quirinale, presumibilmente verso ora di pranzo. E’ la tabella di marcia, rilanciata dall’agenzia Adnkronos, che arriva da autorevoli fonti parlamentari M5s, ottimiste sul “timing” delle prossime ore. La squadra, viene spiegato, sarebbe già ben definita, tutte le caselle al loro posto. Unico nodo sul tavolo, il dicastero dell’Economia, con la Lega che, a detta dei 5 Stelle, non vuole cedere sul nome dell’eurocritico Paolo Savona. Ma il problema, ragionano nel Movimento, è tra il Colle e il Carroccio, e i 5 stelle non intendono fare pressing su Matteo Salvini riguardo all’economista anti-euro: “Loro hanno accettato il nome di Conte – spiegano – noi non possiamo pretendere che facciano un passo indietro su Savona. Al limite è il Quirinale che può forzare la mano, noi staremo al nostro posto”.

Conteha aperto la giornata con un post su Facebook, ritornando sull’incontro che ha avuto ieri con la”delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche”: “Queste persone, come tante altre, devono essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono giustizia e che il loro risparmio venga tutelato come previsto dalla Costituzione. A loro ho detto che la tutela dei loro risparmi, spesso frutto di sacrifici e una vita di lavoro, sarà uno degli impegni principali del governo del cambiamento. Chi ha subito truffe o raggiri sarà risarcito”.

Come annunciato in conferenza stampa ieri sera ho incontrato una delegazione di risparmiatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. Queste persone, come tante altre, devono essere ascoltate dalle istituzioni.#GovernoConte #25maggio #Conte #GovernoDelCambiamento pic.twitter.com/d3WmnBoMfz — Giuseppe Conte Ufficiale (@ConteUfficiale) May 25, 2018

CRONACA ORA PER ORA

Ore 12.30 – Verso giuramento sabato 26 maggio

Stasera dovrebbero chiudere la squadra, e domani, verso ora di pranzo, il presidente Giuseppe Conte e i suoi ministri dovrebbero giurare al Quirinale, presumibilmente verso ora di pranzo. E’ la ‘tabella di marcia’ che arriva da autorevoli fonti parlamentari M5S, ottimiste sul ‘timing’ delle prossime ore. La squadra, viene spiegato, sarebbe già ben definita, tutte le caselle al loro posto. Unico nodo sul tavolo, il dicastero dell’Economia, con la Lega che, a detta dei 5 Stelle, non vuole cedere sul nome di Paolo Savona. Ma il problema, ragionano nel Movimento, è tra il Colle e il Carroccio, e i Stelle non intendono fare pressing su Matteo Salvini riguardo all’economista anti-euro: “loro hanno accettato il nome di Conte – spiegano – noi non possiamo pretendere che facciano un passo indietro su Savona. Al limite è il Quirinale che può forzare la mano, noi staremo al nostro posto”.

Ore 12.20 – Al via vertice Conte-Salvini-Di Maio

E’ appena cominciato il vertice alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini, che è arrivato adesso a Montecitorio, e il capo politico del M5S Luigi Di Maio.

Ore 11.50 – Conte: “Con Visco abbiamo parlato dello stato dell’economia italiana”

“Col governatore si parla dello stato dell’economia. Abbiamo parlato dello stato dell’economia italiana: doverosamente c’è stato un aggiornamento. Tutto qui. Tra qualche giorno ci sarà la relazione annuale di Bankitalia”. Lo ha detto arrivando alla Camera il premier incaricato Giuseppe Conte, a proposito dell’incontro avuto questa mattina con il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

Ore 11.45 – Conte: “Oggi al Colle? Vedremo”

“Oggi al Colle? Vedremo, vedremo…”. Così il premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto ai cronisti che lo attendevano all’ingresso di Montecitorio. Conte ora dovrebbe incontrare alla Camera Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Ore 11.40 – Vertice Conte-Di Maio-Salvini

E’ imminente un vertice a Montecitorio tra il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il segretario federale della Lega Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Movimento

Ore 11.38 – Un’ora e mezza di vertice Conte-Visco

Dopo un’ora e mezza di incontro con il governatore Ignazio Visco, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha lasciato la sede della Banca d’Italia. Il premier incaricato ha detto ieri che oggi si sarebbe dedicato alla squadra di Governo.

Ore 11.35 – Gentiloni: “Ad andare fuori strada bastano pochi mesi”

“Risalire una china per cinque lunghi anni come l’Italia ha fatto non è semplice: purtroppo ad andare fuori strada non servono cinque anni ma pochi mesi, a volte poche settimane”. Lo dice Paolo Gentiloni nel saluto ai dipendenti di Palazzo Chigi. “Bisogna curare le ferite ancora aperte ma farlo cercando di andare avanti, mantenere qualità, responsabilità e impegni nell’azione di governo. Credo sia molto importante e sia l’unico messaggio che è giusto mandare al governo che nei prossimi giorni sostituirà quello che io ho presieduto”, aggiunge.