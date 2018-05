CRONACA ORA PER ORA - Il Quirinale allunga i tempi della riflessione sul possibile presidente indicato da M5s e Lega. Il nome resta in bilico. Il deputato Cinquestelle Carelli: "Non escludo che salti. Savona all'Economia l'Italia resta nell'euro"

Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di Conte si incrina. Emilio Carelli, ex direttore di SkyTg24 eletto con i Cinquestelle, dice di non escludere che salti il nome di Conte come capo del governo e rassicura sul fatto che se Savona fosse davvero a capo del Tesoro l’Italia non lascerebbe né l’euro né l’Unione Europea. Lorenzo Fontana, possibile ministro della Difesa in quota Lega, ammette che “sarebbe un bel problema” perché “si dovrebbe rivedere un po’ tutto l’equilibrio”. Ma alla fine è Luigi Di Maio a sgombrare il tavolo: “Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega”.

Il Quirinale ha deciso di allungare i tempi prima di sciogliere le riserve per vari motivi. Resta infati il problema di un possibile capo del governo che sia una “figurina” che esegue gli ordini di altri (e addio articolo 95 della Costituzione), peraltro da sconosciuto a livello nazionale e internazionale e in aggiunta con la sfilza di problemi segnalati dai giornali (e sui quali non è mai arrivata una replica ufficiale): dal curriculum accademico pieno di elementi in dubbio alla partecipazione alla battaglia della famiglia che voleva curare la bambina con Stamina fino all’ipoteca per una sanzione di Equitalia. Da qui riparte la giornata politica, in una situazione che resta sospesa e non definita che provoca un certo nervosismo dei mercati: lo spread ha sfondato quota 200 (per poi tornare sui 190), Piazza Affari ha ceduto quasi il 2.

CRONACA ORA PER ORA

12.02 – Di Battista: “Una maggioranza c’è, Mattarella non tema il governo”

“Il presidente Mattarella per giorni ha insistito sull’urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata” per “un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire questo principio possa far paura a qualcuno, ma non dovrebbe intimorire chi ha l’onore di rappresentare l’unità nazionale”. Lo afferma in un post su facebook Alessandro Di Battista del M5S.

11.41 – Fico: “Conte uomo giusto? Grazie e arrivederci”

“Conte l’uomo giusto come premier? Grazie e arrivederci”, così ha risposto ai cronisti il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine delle commemorazioni della strage di Capaci alla aula bunker dell’Ucciardone a Palermo. Lo riporta il giornale online livesicilia.it.

11.41 – Boccia (Confindustria): “Non chiare le risorse per le promesse elettorali”

“Non è affatto chiaro dove si recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi e promesse elettorali”. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando all’assemblea annuale.

11.38 – Calenda: “Disfare è questione di un attimo”

“I problemi e le ferite dell’Italia non si sono chiusi. Rimettersi su un percorso di crescita e sviluppo si è rivelato un lavoro lungo e difficile. Disfare è questione di un attimo”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, all’assemblea di Confindustria. “Il periodo che abbiamo davanti – ha aggiunto – metterà alla prova la nostra tenuta. E chiamerà in causa la capacità delle forse della società civile e della rappresentanza di fare muro, contro populismi distruttivi che sono molto diffusi nel Paese”.

11.33 – Minniti: “Raccomando che facciano in fretta”

“Senza mettere nessuna fretta raccomando che facciano in fretta: il ministro dell’Interno sa che al ministero dell’Interno non ci sono affari correnti, purtroppo non c’è ordinaria amministrazione. Non so se questo è il mio ultimo intervento pubblico, me lo auguro, lo considererei uno straordinario onore, un piccolo segno del destino”. Così il ministro dell’Interno Marco Minniti dall’Aula Bunker di Palermo.

11.15 – Toninelli: “O Conte o il voto”

“Per me non ci sono alternative: o Conte o il voto”. Così Danilo Toninelli, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Senato, a 24Mattino su Radio 24. “Questa evenienza del ‘se non venisse dato l’incaricò non esiste”, dice ancora Toninelli in merito all’ipotesi di una decisione diversa da parte del presidente Mattarella. “E per me – sottolinea – non è commentabile”. Conte insomma rimane l’unico nome del Movimento: “Al cento per cento”, risponde il senatore pentastellato. “Il professor Giuseppe Conte – spiega – oltre a essere un docente ordinario di diritto privato è una persona che io conosco, che il Movimento Cinque Stelle conosce. Non lo abbiamo tirato fuori dal cilindro 48 ore prima come venne fatto con Monti. Non è un tecnico, è un esperto che ha messo la faccia senza chiedere niente”

11.07 – Delrio: “Mi preoccupa più il programma che il cv di Conte”

“Sono più preoccupato del programma che del curriculum di Conte”. Così Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti dimissionario e capogruppo dem alla Camera, entrando all’assemblea di Confindustria.

10.50 – Martina: “L’Italia non merita questa approssimazione”

“Mi sembra una situazione molto fragile, l’Italia non merita questa incertezza e questa approssimazione. Quello che c’è nel contratto è un incubo”. Lo dice il segretario del Pd Maurizio Martina, arrivando all’assemblea di Confindustria.

10.49 – Boccia (Confindustria): “Politica sbaglia se vuole indebolire economia”

“Cambiare senza distruggere”, avverte il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all’assemblea annuale chiede di puntare sulla questione industriale “vera questione nazionale”, lavoro, Europa, e di non fare passi indietro su riforme e infrastrutture. “Non ci può essere una politica forte senza economia forte” anzi “se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l’economia lavora contro se stessa”. Non può passare l’idea che “ad ogni cambio di maggioranza politica si torna indietro su scelte strategiche”.

10.41 – Dadone (M5s): “Mattarella riflette? La pazienza è al limite”

“Mattarella che riflette dopo aver dato l’ok a ministri come Fedeli o Lorenzin e i rappresentanti Ue che minacciano gli italiani stanno diventando il più grande volano all’antipolitica. La pazienza è al limite, non giocate con la sofferenza delle persone, non ne avete il diritto!”. Lo scrive su twitter Fabiana Dadone del M5S.

10.10 – Financial Times: “Nuovi governanti potrebbero far vacillare l’euro”

“I nuovi governanti dell’Italia potrebbero far vacillare l’euro” in quanto “se il Paese dovesse schiantarsi fuori dalla moneta unica e fallire, i danni sarebbero enormi”. E’ quanto scrive il Financial Times in un’opinione del capo economista Martin Wolf. “L’Italia non è la Grecia, ma non tutte le differenze sono incoraggianti”, in quanto la sua economia è “10 volte più grande”, il suo debito pubblico è “7 volte più grande, il maggiore dell’eurozona e il quarto al mondo”, e questo fa dell’Italia un Paese “troppo grande per fallire e troppo grande da salvare”. Quindi “la domanda è se il nuovo governo farà scattare una tale crisi e, se sì, cosa succederebbe dopo”.

9.57 – Fontana: “Senza Conte problema molto serio”

“Il nome resterà questo. Se dovesse cambiare si dovrebbe rivedere un po’ tutto l’equilibrio della squadra di governo e il problema sarebbe molto serio. La Lega ha dovuto rinunciare a molto. Si è stabilito un nome in comune che non poteva essere quello dei due leader. Salvini, per tentare di dare un governo al paese ha rinunciato a fare il leader della coalizione di centrodestra con la quale ha preso più voti rispetto a M5s Siamo partiti da una situazione molto diversa”. Così Lorenzo Fontana, vicepresidente della Camera e vicesegretario della Lega parlando di Giuseppe Conte a Radio anch’io.

9.47 – Bernini: “Stallo è più grave del cv di Conte”

“Abbiamo gli stessi problemi che non si risolvono dopo il voto del 4 marzo e questo dato è ben più importante del curriculum di Conte. Noi abbiamo detto a Salvini, andate e provateci ma siamo ancora nello stallo”. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, intervenendo a Mattino Cinque su Canale 5.

9.05 – Toninelli: “Conte oggi avrà l’incarico”

“Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega”. Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ fuga ogni possibile ripensamento sulla designazione del candidato premier, dopo le notizie su presunte irregolarità nel suo curriculum. L’esponente pentastellato ricorda che Conte “ha alle spalle circa 17 milioni di voti, che sono i cittadini italiani che ci hanno votato il 4 marzo, e non sarà certo per una stupidaggine inventata relativa al suo curriculum a cambiare le cose”. “Il Professor Conte – aggiunge – è una brava persona, competente, seria, e penso che sarà un ottimo Presidente del Consiglio di tutti gli italiani”. Sulla possibilità che il presidente della Repubblica possa prendere ulteriore tempo Toninelli precisa: “Mattarella ha incontrato ieri la seconda e la terza carica dello Stato per completare il suo percorso istituzionale. Sono convinto che oggi verrà dato l’incarico e finalmente tra pochi giorni potrà partire questo governo che sarà un governo politico”.

8.58 – Carelli: “Con Savona all’Economia l’Italia resta nell’euro”

Con Paolo Savona al dicastero dell’Economia, il Governo per il cambiamento potrebbe predisporre un piano per uscire dall’euro? “Lo escludo”. Lo ha detto Emilio Carelli (M5s), ospite stamane ad Agorà su Rai Tre. “Se le cose vanno come abbiamo previsto – ha spiegato -, non c’è nessuna necessità”.

8.56 – Carelli: “Non escludo salti Conte”

Esclude che Conte possa saltare? “Non escludo questo, perché non sappiamo cosa succederà oggi”. Lo ha detto Emilio Carelli (M5s), ospite stamattina di Agorà Rai tre.