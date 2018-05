Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte. Sergio Mattarella, dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convocare il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. Alle 11 è arrivato Roberto Fico, guida di Montecitorio per un primo incontro. Alle 12 è stato il turno della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando all’agenda del Colle, alle 17.00 il capo dello Stato si recherà a Civitavecchia per la cerimonia in occasione della partenza della “Nave della legalità”. Proprio l’impegno pomeridiano quindi rende difficile ipotizzare che l’eventuale convocazione per Conte sia questo pomeriggio.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 13 – In corso incontro Di Maio-Salvini-Conte

Ore 12.30 – Casellati lascia il Quirinale

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha lasciato il Quirinale.

Ore 12 – Casellati a colloquio con Mattarella

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 11.30 – Fico ha lasciato il Quirinale dopo 25 minuti di incontro

Il presidente della Camera Roberto Fico ha lasciato il Quirinale dopo circa 25 minuti di incontro con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti che lo attendevano nel Salone alla Vetrata.

Ore 11 – Fico è arrivato al Colle

Il Presidente della Camera, Roberto Fico, è al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del governo, ha voluto sentire di nuovo i presidenti dei due rami del Parlamento. Alle 12 è attesa al Colle quella del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Ore 10.50 – Il leghista Centinaio contro Malmstroem: “Vada a lavorare”

“Vada a lavorare, la Malmstrom, vada a lavorare”. Così ha risposto Gian Marco Centinaio, Capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà su Rai tre, a proposito delle critiche dell’Unione europea in vista della formazione del Governo Cinque Stelle-Lega.

Ore 10.45 – Austria: “Giudicare il nuovo governo italiano sui fatti e non sulle parole”

“Dobbiamo giudicare” il nuovo governo governo italiano “sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà”. Così la ministra dell’economia austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio Ue commercio. Per l’Austria “l’Italia è un partner importante, in particolare un partner economico molto importante”, ha sottolineato.

Ore 10.30 – Malmostroem: “Alcuni elementi preoccupanti nelle idee del nuovo governo”

“Non abbiamo visto ancora tutte le questioni, ascolteremo e parleremo con loro, ma sì, ci sono alcuni elementi preoccupanti” nelle idee di politica commerciale del nuovo governo italiano. Così la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem. “Il nuovo governo non è ancora stato confermato quindi non abbiamo ipoteticamente discusso” con nessun interlocutore dell’esecutivo che sarà formato a breve, ha aggiunto la commissaria a chi le chiedeva se avesse avuto contatti con qualche rappresentante di M5S o Lega sulle questioni commerciali.