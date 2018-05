Il leader del Carroccio ha dato la notizia intervenendo con il megafono al gazebo di Fiumicino. In mattinata si è incontrato per circa un'ora e mezza con Di Maio: "Abbiamo scelto una figura equilibrata che mette d'accordo noi e loro"

“Io e Di Maio questa mattina abbiamo chiuso l’accordo sul premier e sulla squadra dei ministri“. L’annuncio dell’intesa raggiunta dopo più di 70 giorni di trattative è toccato a Matteo Salvini che, parlando al megafono davanti a un gazebo a Fiumicino, si è rivolto ai suoi sostenitori e trasmesso il comizio in diretta Facebook: “Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro”, ha detto. Ora manca il passaggio con il Colle, atteso per domani pomeriggio quando le due delegazioni saranno convocate dal presidente della Repubblica. Salvini, che in mattinata si è incontrato a Roma con Di Maio per l’ultimo colloquio, ha poi parlato della figura scelta: “Ma non saremo premier né io né Di Maio”, che invece “siamo pronti a metterci la faccia ed entrare nell’esecutivo”. Quindi l’avvertimento al Colle. “Speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta al volontà della maggioranza degli italiani. Nessuno dovrà mettere il veto su quello o quel cognome, finalmente c’è una squadra che non arriva via fax da Bruxelles, Parigi o Berlino”. Per quanto riguarda il premier, ha detto: “Si tratta di una persona di valore, di spessore e riconosciuta che finora potrebbe non aver mai votato né il M5s né la Lega, così come secondo me anche alcuni ministri. Non abbiamo fatto il governo con il manuale Cencelli“.

Continuano a non trapelare informazioni sul nome scelto, che i due leader vogliono prima annunciare al Capo dello stato. Sul tavolo fino a ieri sera c’era ancora, secondo quanto risulta, il nome di Giuseppe Conte, già indicato dai 5 stelle come potenziale ministro alla Pubblica amministrazione. Secondo altre ricostruzioni è stato valutato anche l’Economista Andrea Roventini, che invece era stato designato da Di Maio per guidare il Tesoro.

Venerdì 18 maggio gli iscritti M5s hanno dato il via libera al piano con oltre il 94 per cento dei consensi. Questo weekend è stato il turno della Lega che ha chiesto ai suoi militanti di esprimersi sul programma elaborato dal tavolo tecnico dei due partiti. Anche i grillini hanno organizzato i banchetti per riuscire a spiegare alla base in maniera più esaustiva obiettivi e intenzioni.