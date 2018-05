L’aereo DMJ 0972 della Cubana de Aviación – la compagnia di bandiera – si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto José Marti dell’Avana. I passeggeri a bordo erano 104 e l’equipaggio era straniero perché il velivolo risulta affittato dalla compagnia messicana Damojh, low cost con base a Guadalajara. Il presidente Miguel Diaz-Canel, che è succeduto a Raul Castro il mese scorso, è arrivato sul posto e ha dichiarato: “Ci aspettiamo un numero di morti molto alto”. Al momento sono tre i sopravvissuti, tutti ricoverati in condizioni critiche. Intanto la Farnesina è in stretto contatto con l’Ambasciata italiana all’Avana per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali con riferimento. A differenza di quanto scritto in un primo momento, l’aereo non è della compagnia italiana Blue Panorama, come ha confermato anche il direttore commerciale Reno Della Porta.

L’agenzia Prensa Latina ha parlato di “incidente” avvenuto alle 12.08 ora locale vicino all’aeroporto internazionale – in una zona agricola tra Boyeros e Santiago de las Vegas – mentre fonti aeroportuali e testimoni hanno detto che un Boeing 737 diretto a Holguin è precipitato poco dopo il decollo. La Cnn parla di un’esplosione e di fiamme. Poco dopo lo schianto, come si vede anche dalle immagini postate dagli utenti su Twitter, si è alzata dall’aereo una spessa colonna di fumo. Cubana de Aviacion negli ultimi tempi ha dovuto lasciare a terra alcuni vettori della sua flotta perché obsoleti, ma al momento non si conoscono le cause dell’incidente.

