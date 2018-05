Trattative private sul programma di governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, quello della ruspa, quello della campagna elettorale: “Dall’Europa ennesima inaccettabile interferenza di non eletti. Noi abbiamo accolto e mantenuto anche troppo, ora è il momento della legalità, della sicurezza e dei respingimenti” ha detto il segretario del Carroccio, replicando al commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos.

Parole, quelle del segretario leghista, che arrivano all’indomani dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui sia il leader del centrodestra che Luigi Di Maio hanno chiesto altri giorni per definire il contratto del governo e la squadra. In questo senso, i retroscena parlano anche di una certa differenza di vedute tra il Colle e Salvini (e M5s) proprio sulla linea politica da tenere con l’Europa non solo sull’accoglienza ma anche sui conti. La dichiarazione di oggi sui migranti ne è la conferma, con Salvini che parla di respingimenti e non di continuità con quanto fatto dai precedenti esecutivi a matrice Pd. Il tutto mentre continua il lavoro delle delegazioni di Lega e Movimento 5 Stelle sulla stesura del contratto di governo, di cui poco si sa, se non che tra i due partiti seduti al tavolo ci sono ancora distanze (eufemismo) su alcuni punti chiave, come appunto i migranti, la sicurezza e la giustizia. Su certi argomenti, Salvini ha detto pubblicamente di rappresentare tutto il centrodestra, quindi anche Giorgia Meloni e soprattutto Silvio Berlusconi. E quando si parla di Berlusconi e giustizia il tema diventa molto sensibile. Nelle scorse ore, oltretutto, si era parlato di un incontro tra i due leader ad Arcore, ricostruzione oggi smentita da Forza Italia, che però ha sottolineato che tra i due ci sono contatti costanti.

Per quanto riguarda il lavoro dei tavoli tecnici, da registrare le parole di Danilo Toninelli: “Abbiamo affrontato tanti temi. Sì, anche il debito pubblico. Sta andando bene” ha detto il capogruppo M5s al Senato. Anche questa sembra una risposta alle richieste dell’Europa, però diametralmente opposta a quella di Salvini per toni e tempi. Alla presa di posizione di Salvini, inoltre, ha fatto seguito quella di Claudio Borghi, responsabile economico della Lega: “Le rivoluzioni non si fanno gratis. I trattati europei vanno rivisti. Deve essere chiaro a tutti che i cittadini si aspettano da noi un cambiamento vero e noi abbiamo il mandato preciso di attuare questa volontà – ha detto Borghi – Prima devono venire le cose da fare e solo poi regole assurde scritte molti anni fa per un mondo che era del tutto diverso. Se l’ostacolo alla messa in sicurezza di una scuola, o all’aiuto per chi è rimasto senza reddito e senza pensione, è un trattato europeo, vuol dire che questo trattato è sbagliato e va cambiato. Dobbiamo essere pronti a parlare con una voce sola – ha aggiunto – per dire a quell’Unione Europea, ogni anno da noi pagata molti miliardi, che per noi vengono prima gli italiani. L’epoca dei governi come il Monti-Fornero che facevano politiche mai votate da nessuno, distruttive per l’economia e quindi inutilmente crudeli verso cittadini deve essere chiusa per sempre. Solo se siamo consapevoli di ciò andremo lontano”.

Nel frattempo prosegue il lavoro delle due delegazioni. Come detto, restano le distanze su immigrazione e Europa, ma fonti parlamentari spiegano che i punti più caldi saranno affrontati singolarmente, una volta che la bozza sarà praticamente completa. L’obiettivo è chiudere entro giovedì, ma il termine non è tassativo. “Ci proviamo”, sottolinea off the record uno dei parlamentari che partecipa alle trattative. Una volta che il quadro sarà delineato, lo step successivo sarà quello di riferire al Quirinale.

