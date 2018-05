La violenza risale all’ottobre del 2016 quando, durante l’ultima sera di permanenza della donna due dei cinque, barman in servizio nel locale, offrirono a lei e a sua figlia un drink con la cosiddetta droga dello stupro

Una violenza di gruppo organizzata, brutale. Che non ha lasciato scampo alla vittima. Una turista inglese è stata prima stordita con la droga dello stupro, poi è stata abusata da più uomini. Cinque sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Gli agenti di Polizia del Commissariato di Sorrento e della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque uomini. Gli arresti tra tra Massa Lubrense, Vico Equense, Portici e Torre del Greco.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i cinque arrestati sarebbero dipendenti ed ex dipendenti di un albergo di Meta di Sorrento. A sentire le accuse nei loro confronti, i cinque nel 2016 hanno prima narcotizzato e poi stuprato in gruppo la donna, che era ospite in un hotel della Penisola sorrentina.

La violenza risale all’ottobre del 2016 quando, durante l’ultima sera di permanenza della donna due dei cinque, barman in servizio nel locale, offrirono a lei e a sua figlia un drink con la cosiddetta droga dello stupro. La turista di 50 anni venne condotta nell’adiacente locale piscina dove i due abusarono di lei. Consumata la prima violenza, la donna venne portata nella stanza dove alloggiava il personale dove “ad attenderla vi era un numero imprecisato di uomini, almeno una decina, che a turno usarono violenza su di lei”. La donna venne anche fotografata e ripresa dal branco con i telefonini.