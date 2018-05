Matteo Salvini, dopo l’incontro con Luigi di Maio e la richiesta al Colle di ulteriori ventiquattro ore, lascia la camera dei Deputati, da una uscita secondaria: “Entro domani conto di dirvi qualcosa. Non ho sentito Berlusconi nelle ultime ventiquattro ore. Abbiamo chiesto un attimo di tempo, il presidente Mattarella ce lo ha concesso gentilmente. Vediamo se serve o se si va al voto”. Reazioni contrastanti da Forza Italia: “Noi ci fidiamo di Salvini, è giusto che incontri Di Maio, magari per convincerlo ad allargare la coalizione. Salvini mi sembra una a persona capace e non credo che rompa la coalizione di centrodestra per diventare suddito di Di Maio” afferma il deputato forzista Francesco Paolo Sisto. Che comunque aggiunge: “Il voto è il male maggiore tutte le soluzioni che debbono essere percorse, ovviamente soluzioni che diano dignità a Forza Italia”. Mentre Osvaldo Napoli afferma che Forza “Italia e Berlusconi non hanno mai paura del voto”.