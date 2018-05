Attesa per le prossime ore la convocazione al Colle del o della presidente del Consiglio che guiderà il governo tecnico. Ma si continua a lavorare a un'alternativa. Il leader del Carroccio a Radio Capital: "Capisco remore e dubbi in FI. Io ci provo fino all'ultimo". Di Maio: "Se hanno novità vadano a dirle al presidente della Repubblica". Mattarella alla celebrazioni del giorno delle vittime di terrorismo: "Ci sono momenti in cui gli interessi del Paese sono neutrali"

Il tempo è scaduto, ma Matteo Salvini insiste perché, sostiene, dentro Forza Italia ci “sono ragionamenti”. E’ questione di ore e Sergio Mattarella convocherà il o la presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo neutro, ma in casa del centrodestra continuano ad esserci evoluzioni. Silvio Berlusconi solo ieri sera ha detto che non ci sta a togliersi dalla partita per dare un appoggio esterno a un governo Lega-M5s, ma oltre le dichiarazioni qualcosa si muove. Tanto che il leader del Carroccio ostenta fiducia: “I ragionamenti in queste ore”, ha detto a Radio Capital, “si fanno in Forza Italia, di cui capisco tutte le remore e i dubbi”. E ha rilanciato: “Confermo che fino all’ultimo minuto ci proverò, a costo di sembrare uno che pecca di ottimismo e di fiducia. Io sono pronto da domattina”. Speranze poco condivise dal leader 5 stelle Luigi Di Maio: “Salvini ci spera? Se ci sono novità vadano a dirlo al presidente della Repubblica”. Salvini ha ribadito: “Oggi non si parla, ma sono fiducioso”. E ai giornalisti che gli hanno chiesto una battuta sulla partita Juventus-Milan: “Per scaramanzia non si parla, ma oggi sono fiducioso su tutto”, ha ribadito. Intanto Sergio Mattarella, intervenendo nella Giornata per la memoria delle vittime di terrorismo, ha detto: “Si è compreso, di fronte a quell’emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali”.

Le pressioni su Silvio Berlusconi perché faccia un passo indietro continuano da ore: gli viene chiesto un appoggio esterno al governo M5s e Lega, rinunciando quindi a far parte dell’esecutivo e al massimo chiedendo garanzie di cariche e temi. Una condizione che lui ha detto in tutti i modi di non essere pronto ad accettare, anche se il vero problema per Forza Italia rimane il ritorno alle urne. Se davvero si votasse già a luglio, per gli azzurri sarebbe la soluzione peggiore. “Il vero grande tema non è Berlusconi ma gli altri”, ha detto Di Maio parlando con i cronisti. “Se siamo arrivati fin qui è perché ci sono dei responsabili. Se dovessi fare una graduatoria delle responsabilità di questo blocco e del ritorno al voto in cima sicuramente c’è Salvini, che ha scelto il Cav al cambiamento; poi c’è Renzi che ha ingannato partito e opinione pubblica, prima con la possibilità di un’apertura e poi ha fatto saltare tutto”.