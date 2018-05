Lo ha riferito il New York Times, che cita una "persona a conoscenza del contenuto" della telefonata tra i due presidenti. L'entrourage di Macron però nega. Nel pomeriggio rappresentanti di Francia, Germania e Gran Bretagna e la segretaria generale del Servizio europeo per l’azione esterna hanno incontrato a Bruxelles una delegazione iraniana. L'Ue ha ribadito "appoggio" all'applicazione completa del piano

Il presidente Usa Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare con l’Iran siglato nel 2015 dal predecessore Barack Obama. L’anticipazione dell’annuncio, atteso alle 20 ora italiana di martedì 8 maggio, è arrivato durante un colloquio telefonico tra l’inquilino della Casa Bianca e il presidente francese Emmanuel Macron. A riferirlo è il New York Times, che cita una “persona a conoscenza del contenuto” della telefonata tra i due presidenti. Secondo la fonte, Trump ha anticipato che intende “reintrodurre tutte le sanzioni per le quali erano state previste esenzioni”. Fonti dell’entourage di Macron citate da Bfm TV hanno poi smentito dicendo che il presidente Usa “non ha svelato le sue intenzioni riguardanti l’accordo nucleare con l’Iran”. Ma anche l’agenzia Ap e altri media americani e internazionali scrivono che il presidente annuncerà il ritiro dall’intesa.

Martedì pomeriggio a Bruxelles ci sono state consultazioni tra sherpa dei ministeri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna, la segretaria generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) Helga Schmid e una delegazione iraniana guidata dal viceministro degli Esteri Abbas Araghchi. L’Ue e i tre Paesi hanno ribadito “il loro appoggio al proseguimento dell’applicazione completa ed effettiva del piano d’azione congiunto” firmato a Vienna il 14 luglio 2015 dai ministri degli Esteri di Teheran, Pechino, Parigi, Berlino, Mosca, Londra, Washington e dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue. Trump sostiene invece che la storica intesa non impedisce all’Iran, quando l’intesa scadrà nel 2025, di diventare una potenza nucleare. Inoltre non affronta la questione dello sviluppo del programma missilistico né quella delle “attività maligne” nella regione – un riferimento al coinvolgimento militare di Teheran in Siria e altrove.

L’annuncio di Trump è direttamente legato all’imposizione di sanzioni da parte di Washington all’Iran. Le sanzioni ad oggi si dividono in due tipi. Quelle primarie riguardano i soggetti di nazionalità statunitense e resteranno comunque in vigore: vietano sostanzialmente qualsiasi tipo di rapporto economico con individui ed entità della Repubblica islamica. Quelle secondarie, invece, riguardano le ‘Non-U.S. Persons‘ e in parte sono state sollevate con l’implementazione del Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action), l’accordo sul nucleare iraniano, a gennaio 2016. Firmando il Jcpoa, gli Stati Uniti si sono impegnati a rinunciare a sanzioni secondarie imposte molto prima che Trump diventasse presidente e che intendevano punire la Repubblica islamica per il suo programma nucleare. Periodicamente l’Amministrazione in carica deve rinnovare i ‘waiver‘, ovvero le esenzioni, che scadono ogni 120-180 giorni a seconda della tipologia di sanzioni, per garantire l’implementazione dell’accordo.

La prossima scadenza è questo sabato e interessa direttamente le esportazioni petrolifere iraniane. Non a caso lunedì, in attesa della decisione del tycoon, le quotazioni del petrolio erano salite ai massimi dal 2014: il greggio Wti ha superato i 70 dollari, il brent è volato oltre i 75. Il ‘waiver’ che scadrà il 12 maggio, infatti, riguarda le transazioni finanziarie con la Banca Centrale iraniana. In Iran il petrolio è un bene nazionalizzato e se si vuole acquistarlo dall’estero è necessario passare attraverso transazioni finanziarie gestite dalla Banca Centrale. Il mancato rinnovo delle esenzioni provocherà dunque una riduzione degli acquisti di petrolio dalla Repubblica islamica. L’11 luglio scadrà un altro pacchetto di sanzioni secondarie.

Il presidente iraniano Hassan Rohani partecipando a una conferenza sul petrolio in corso a Teheran aveva ammesso che il Paese avrà “qualche problema” in caso di uscita degli Usa dall’accordo: “E’ possibile che avremo qualche problema per due o tre mesi, ma ne usciremo”, ha dichiarato. Rohani ha anche sottolineato che Teheran vuole continuare a “lavorare insieme al mondo in modo costruttivo”.