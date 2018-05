“Forse c’è qualche soluzione che permette di rispondere alle attese degli italiani per un governo politico. Il prima possibile si deve dare un governo politico agli italiani. Noi continueremo con gli sforzi: ci abbiamo provato anche ieri, ci proviamo oggi, ci proveremo domani e anche nei prossimi mesi. Noi non ci stancheremo in questo impegno di rispettare la volontà del popolo italiano”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, chiedendo a Silvio Berlusconi di manifestare “un grande senso di responsabilità, e cercare di trovare una soluzione per permettere la partenza di un governo politico, e cioè con una forma di coinvolgimento di Forza Italia che sia compatibile con la presenza del Movimento cinque stelle”